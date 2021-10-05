Uzun kesintinin Facebook’a faturası ağır oldu: Değeri 45 milyar dolar düştü

Yaşanan kesinti, şimdiye kadarki en uzun süreli kesinti olarak tarihe geçerken, Facebook Inc’in piyasa değeri 45 milyar dolardan fazla eridi.

Kullanıcılar, üç büyük sosyal medya ve mesajlaşma programı Facebook, WhatsApp ve Instagram’a altı saat erişemedi. Konuyla ilgili Facebook’tan yapılan açıklamada, sorunun sistem yenilenmesi sırasında yaşanan arızadan kaynaklandığı bildirildi. Açıklamada, kullanıcı verilerinin güvenliğinin ihlâl edildiğine dair ise hiçbir kanıt bulunmadığı kaydedildi. Yaşanan kesinti, şimdiye kadarki en uzun süreli kesinti olarak tarihe geçerken, Facebook Inc’in piyasa değeri 45 milyar dolardan fazla eridi.

Facebook’un altyapı direktörü Santosh Janardhan, şirketin sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, kesintinin hatalı bir konfigürasyondan kaynaklandığının saptandığını bildirdi.

Sorunun aynı zamanda şirketin operasyonlarında kullandığı sistemleri kullanılamaz hale getirmesinin çözümü zorlaştırdığını kaydeden Janardhan, “Platformlarımızda bugün yaşanan kesintiden dolayı tüm dünyada bize güvenen kişi ve şirketlerden özür dileriz” ifadesini kullandı.

Şirket, bu süreçte kullanıcı bilgilerinin çalındığına dair bir delil bulunmadığını belirterek, bu yöndeki haberleri yalanladı.

Facebook, WhatsApp ve Instagram’a Türkiye saatiyle 18.40’tan sonra yaklaşık 6 saat boyunca dünya genelinde erişim sorunu yaşanmıştı.

45 milyar dolar eridi

Facebook şirketinin sadece sistemleri değil borsadaki değeri de çöktü. Şirket bir anda yüzde 5’e yakın değer kaybetti. Facebook Inc’in piyasa değeri 920 milyar doların altına geriledi. 45 milyar dolardan fazla eriyen şirketin kaybı saniyede 2 milyon dolara yakın oldu.

Şirketin kurucusu Mark Zuckerberg’in kişisel serveti de sadece birkaç saat içinde 7 milyar dolar eridi.

En uzun süreli kesinti

Tüm platformlarda saat 18.40 civarı başlayan kesintiler gece saat 01.00’den itibaren düzelmeye başladı. Yaşanan kesinti şimdiye kadarki en uzun süreli kesinti olarak tarihe geçti.