Valelik meslek oldu, QR kod dönemi başladı

Türkiye Otomotiv Bakım Dernekleri Federasyonu (TOBFED) tarafından başlatılan vale mesleğinin standartlarının belirlenmesi ve yasal kurallara bağlanması çalışmaları neticesini verdi.

8.10.2021 14:52:000
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Valelik meslek oldu, QR kod dönemi başladı

TOBFED'den yapılan açıklamaya göre, federasyonun vale mesleğinin standartlarının belirlenmesi ve yasal kurallara bağlanması çalışmaları sonuç verdi. Valeler artık yakalarında Mesleki Yeterlilik Kurumuna ait Mesleki Yeterlilik Kimlik Kartı taşıyacak.

Mesleki Yeterlilik Kimlik Kartı arkasında bulunan QR kod ile valelerin, meslek için yeterli olup olmadıkları sorgulanabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TOBFED Genel Başkanı Serkan Bakırtaş, valelerle ilgili sürekli medyaya yansıyan kavga, cinayet, şiddet gibi haberlerin artık son bulmasını umduklarını belirtti.

Bu kimlik kartı ile artık vale-değnekçi ayrımının net olarak yapılabileceğini vurgulayan Bakırtaş, 5 yılı aşkın süredir bu yasal düzenleme için mücadele ettiklerini ve sonunda muvaffak olduklarını bildirdi.

Bakırtaş, hiçbir eğitimden geçmemiş, yasal sorumluluğu olmadan, restoran ya da trafiğin yoğun olduğu yerlerde bir alanı kapatarak insanlardan zorla para toplayan değnekçiler döneminin kapandığının altını çizdi.

Vale mesleğinin kurallarını net belli olduğunu belirten Bakırtaş, "Vatandaşlarımız bu kimlik kartını gördükleri valelere araçlarını gönül rahatlığı ile emanet edebilirler" ifadelerini kullandı. AA

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