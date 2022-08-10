ViewSonic WorkPro Serisi ile iş dünyasında üst düzey verimlilik

Teknoloji devi ViewSonic, iş odaklı yeni monitör serisi WorkPro ile taşınabilir ve dokunmatik ekranlardan entegre video konferans monitörlerine kadar çok geniş bir ürün yelpazesine sahip.

Dünyanın önde gelen görsel çözüm sağlayıcılarından ViewSonic, hem ev ve ofiste hem de hareket halindeyken verimliliği en üst düzeye çıkarmayı amaçlayan yeni monitör serisi WorkPro’yu piyasaya sundu. WorkPro monitör ailesi; 21:9 ultra geniş, taşınabilir ve dokunmatik ekranlardan entegre video konferans monitörlerine kadar tüm modern iş ihtiyaçlarını karşılayan rakipsiz bir ekran çözümleri yelpazesi sunuyor.

Kablo karmaşasına etkin çözüm

WorkPro Serisi’nde yer alan VG55 modelleri birden fazla iş istasyonuyla çalışmak durumunda olan kullanıcılar düşünülerek tasarlandı. 3 kenarı çerçevesiz VG55 modelleri, çift monitör kurulumlarında kullanıcıya kusursuz görüntüleme deneyimi vaat ediyor. Bu modelde, zaman kazandıran tak – çalıştır bağlantısının yanı sıra hem bireysel hem de grup görevlerinde optimum ekran konumlandırması için geniş kapsamlı ergonomik esneklikler sunuluyor.

Her masada çalışabilmeyi mümkün kılan kolay kurulum özelliği WorkPro VG56 Serisi’ni bir adım öne çıkarıyor. Yerleşik bir dock istasyonunu USB -C bağlantısıyla birleştirerek tak ve çalıştır erişimi sağlayarak gerçek bir tek kablolu çözüm sunan seri böylece kablo karmaşasına son veriyor. VG56 Serisi’nde, tek kablo ile laptop hem şarj edilebiliyor hem de ses, görüntü ve veri aktarımı yapılabiliyor. Bu serinin 21:9 ekrana sahip VG3456 modeli, WQHD 3440 X 1440 çözünürlüğü sayesinde aynı boyuttaki bir Full HD monitörden %35 daha fazla ekran alanı sunuyor. Standart bir ekrandan çok daha geniş bir görüş sağlayan VG3456, yanyana iki monitörün işlevselliğini tek monitörede topluyor. Ekranı bölerek kullanma kolaylığına sahip model, böylece iş akışını hızlandırıp verimliliği yükseltiyor.

Seride yer alan vDisplay Manager; kurulum sürelerini azaltmak, görüntü ayarlarını optimize etmek ve çoklu görev yeteneklerini artırmak için geliştirilmiş özelleştirilebilir görüntü özellikleri sağlıyor.

Tek ekran sınırına son

Serinin bir diğer üyesi olan dokunmatik ve taşınabilir TD1655 de hareket halindeyken bile kullanıcıya rahatlık ve yüksek verimliliği bir arada sunuyor. Serinin diğer modellerindeki tak-çalıştır özelliğinin yanı sıra Full HD 1920 x 1080 çözünürlüğe sahip TD1655, tek ekran sınırlamalarını da ortadan kalkıyor.

WorkPro VG40V ise yerleşik Full HD konferans kamerası, mikrofonu ve hoparlörleriyle eksiksiz bir video konferans çözümü olarak tasarlandı. Dikey 10 derecelik kamera açısı ayarı, kullanılmadığında tam güvenlik için manuel sürgülü kapağıyla sunulurken, toplantı sırasında en iyi açıyı sağlamak için kameranın göz hizasında konumlandırılmasına yardımcı oluyor.

Üst düzey ergonomi

Tüm ViewSonic ergonomik monitörleri arasında en yüksek düzeyde esneklik sunan WorkPro VG48 Serisi de; gelişmiş ergonomik ayak, zahmetsizce 40° eğme, 60° eksen etrafında döndürme, 90° döndürme ve 130 mm'ye kadar yükseklik ayarlama özelliğiyle öne çıkıyor. Her görev için özelleştirilmiş ekran konumlandırma özelliklerine sahip olan WorkPro VG39/40 Serisi, maliyetleri düşürmek ve ürün ömrünü uzatmak için yerleşik enerji tasarrufu yazılımının yanı sıra çeşitli kullanım durumlarına anında ve kolayca uyum sağlamak için çok yönlü ekran esnekliği sunuyor.

Detaylı bilgi için https://www.viewsonic.com/tr/work/ sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

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