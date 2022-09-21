VİOP'ta açılış seansı uygulaması başlıyor

VİOP’ta 09.30’da başlayan normal seanstan önce 09.20 ve 09.25 arasında emir toplama ile 09.25-09.30 arasında eşleştirme bölümlerinden oluşan açılış seansı uygulanacak.

21.09.2022 15:20:000
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VİOP'ta açılış seansı uygulaması başlıyor

Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) açılış seansı uygulaması cuma günü devreye alınıyor.

Borsa İstanbul tarafından 2 Haziran'da duyurulan ve 23 Eylül'de devreye alınmasının planlandığı bildirilen VİOP'ta açılış seansı uygulaması için gerçekleştirilen testler başarıyla tamamlandı.

Pay piyasasındaki uygulamaya benzer olacak açılış seansı, VİOP'ta da tüm vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri için cuma gününden itibaren hayata geçirilecek.

Borsa İstanbul tarafından yapılan açıklamada uygulamanın, sürekli müzayede seansı öncesinde işlemlerin tek fiyat yöntemi ile gerçekleşeceği açılış seansı şeklinde yapılacağı belirtilerek, "23 Eylül'den itibaren VİOP’ta hali hazırda 09.30’da başlayan normal seanstan önce tüm vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri için 09.20 ile 09.25 arasında 5 dakikalık emir toplama, 09.25 ile 09.30 arasında da 5 dakikalık eşleştirme bölümlerinden oluşan açılış seansı uygulanacak." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, pay vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinde seans kapanışının da tam iş gününde 18.10'dan 18.15'e, yarım iş gününde 12.40'dan 12.45'e uzatılacağı belirtildi.

Açılış seansı uygulamasıyla VİOP'ta, seans açılışında görülmesi muhtemel fiyat oynaklıklarının azaltılması ve daha etkin fiyat oluşumu sağlanması amaçlanıyor.

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