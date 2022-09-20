VİOP’ta bankaların risk parametreleri güncellendi

Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda işlem gören bankalar için dayanak varlıkları için işlem teminatı hesaplamalarında kullanılan risk parametreleri güncellendi.

20.09.2022 15:05:000
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VİOP’ta bankaların risk parametreleri güncellendi

Takasbank, vadeli işlem piyasasındaki bankaların risk parametrelerinde güncellemeye karar verdi. Bloomberg HT’de yer alan habere göre Takasbank’tan bankalar ve aracı kurumlara gönderilen yazıda vadeli işlem ve opsiyon piyasasında Akbank, Garanti Bankası, Halkbank, İş GYO, İş Bankası, Şekerbank, TSKB, Vakıfbank ve Yapı Kredi’de dayanak varlıkları için işlem teminatı hesaplamalarında kullanılan risk parametrelerinin piyasa koşulları dikkate alınarak yapılan değerlendirmeler sonucu güncellendiği belirtildi.

Yazıya göre 21 Eylül günü gün içi ilk risk hesaplama anından itibaren geçerli olacak risk parametreleri şöyle sıralandı.

Fiyat değişim aralığı

Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri

Vadeler arası yayılma pozisyonu riski

Vadeli işlem sözleşmeleri


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