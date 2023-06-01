Visa Akdeniz Turizm Analizi: Türkiye 2022'de rekor büyüme kaydetti

Visa Akdeniz Turizm Analizi’ne göre Türkiye 2022 yılında 2019’a göre hem kartlı ziyaretçi sayısı hem de kart başına harcama bazında rekor büyüme kaydetti.

Visa, Avrupa’nın Akdeniz’e kıyı ülkelerinde seyahat eden yabancı turistlerin kartlı harcama trendlerine dair içgörüler sağlayan Visa Akdeniz Turizm Analizi’nin 2022 yılı sonuçlarını açıkladı.

Türkiye’nin yanı sıra Akdeniz’e kıyısı olan İspanya, Fransa, İtalya, Portekiz, Yunanistan, Malta ve Hırvatistan’daki turistlerin harcamalarını da mercek altına alan Visa Akdeniz Turizm Analizi, Türkiye’nin 2022 yılında bu ülkeler arasında en çok büyüyen pazar olduğunu ortaya koydu. Analize göre 2022 yılında Akdeniz havzasındaki bu ülkelerdeki kartlı ziyaretçi sayısı, pandemi öncesi son “normal” yıl olan 2019’a göre %17 artarken, Türkiye’de %43 arttı. Turistlerin kartlarıyla yaptığı harcamalar Akdeniz havzasında %43 oranında büyürken bu oran Türkiye’de %90’ı buldu. Kart başına harcamalar ise Akdeniz havzasında %22 artarken Türkiye’de bu büyüme %32 olarak gerçekleşti. Rakamlar 2022 yılında Akdeniz’in turizmdeki yıldızının Türkiye olduğuna işaret etti.

Visa Güney Avrupa Danışmanlık ve Analitik Başkanı Sertan Şener, “Visa Akdeniz Turizm Analizi, Visa’nın kart harcama verilerinin analiz edilmesiyle, yabancı turistlerin ülkemizdeki harcama eğilimleriyle ilgili bize çok değerli içgörüler sağlıyor. Analiz, turizm sektörü açısından ülkemizi tekrar ziyaret eden turistlerin bıraktığı daha yüksek turizm gelirinden, Türkiye’nin perakende alışveriş ve sağlık turizminde öne çıkmasına kadar pek çok stratejik içgörüyü ortaya koyuyor. Bu bilgilerin, ülkemizin turizm gelirlerinin artması için belli turist segmentlerinin bilinçli olarak hedeflenmesi ile sezonun 12 aya yayılmasına yönelik stratejiler geliştirilmesinde, turizm sektörünün tüm paydaşlarına ışık tutacağını umuyoruz. Visa olarak kartlı alışveriş işlemleri verisini analiz ederek elde ettiğimiz içgörülerle dünyanın pek çok yerinde kamu ve özel sektör iş birlikleri ile ekonomilerin daha kapsayıcı ve sürdürülebilir hale gelmesine katkıda bulunuyoruz. Ülkemizde de GSYİH’nın %5’ini oluşturan ve 1 milyondan fazla kişiye istihdam sağlayan turizm sektörünün gelişimine ve katma değerli alanlarına işaret eden bu Analiz ile Türk turizmine destek vermekten mutluluk duyuyoruz” dedi.

Turizm harcamalarında başı çeken ülkeler

Visa Akdeniz Turizm Analizi’ne göre 2022’de Türkiye’yi ziyaret eden ilk üç turizm koridoru sırasıyla İngiltere, Amerika ve Almanya’dan gelen turistler oldu. Kartlarıyla en çok harcama yapanlarda ilk üçe sırasıyla Amerika, İngiltere ve Suudi Arabistan’dan gelen turistler girdi. Ancak kart başına en çok harcama yapanlara bakıldığında Körfez ülkeleri öne çıktı.

En çok kartlı harcama İstanbul’da

Visa Akdeniz Turizm Analizi’ne göre 2022’de turistlerin en çok harcama yaptığı il İstanbul oldu. İstanbul’u sırasıyla Antalya ve Muğla takip etti. İstanbul’da kartlarıyla en çok Amerikalı ve Körfez ülkelerinden gelen turistler harcama yaparken, Antalya’da İngiltere ve Almanya’dan gelenler, Muğla’da ise İngiltere ve Amerika’dan gelenler en çok kartlı harcama yapanlar oldu.

İkinci defa ziyaret edenler yaklaşık iki katı daha çok döviz bırakıyor

Visa Akdeniz Turizm Analizi’ne göre 2021 yılında Türkiye’yi ziyaret eden her 5 turistten biri 2022’de yine Türkiye’yi tercih etti. Analizin turizm stratejisi açısından sağladığı önemli iç görülerden biri de ülkemize ikinci defa gelen turistlerin, döviz bazında ortalama turist harcamasının yaklaşık iki katına yakın harcama yapması oldu.

Türkiye’de perakende alışveriş öne çıkıyor

Visa Akdeniz Turizm Analizi’ne göre 2022’de turistlerin Türkiye’de yaptıkları harcamalarda perakende alışverişler açık ara ile önde geliyor (%43). Türkiye bu yönüyle, turistik konaklama ve yeme-içmenin ön planda olduğu diğer Akdeniz ülkesine göre ayrışıyor. Türkiye’de ikinci önemli harcama kategorisi ise turist harcamalarının yüzde 37’sini oluşturan konaklama ve yeme-içme olarak gerçekleşti.

Sağlık sektörü ise Türkiye’yi ziyaret eden turist harcamalarının yüzde 7’sini oluşturan üçüncü büyük kategori olarak dikkat çekti.