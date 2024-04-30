VK Alu Design GmbH CEO’su Karagülle: Avrupa'dan alüminyuma talep artacak

Avrupa’da 2030 yılına kadar 2020’ye göre nihai enerji tüketiminde yüzde 11,7'lik bir azaltım hedefi belirlendi. VK Alu Design GmbH CEO’su Volkan Karagülle, enerji tasarrufu hedeflerinin gerçekleştirilmesinde alüminyum malzemenin önemine dikkat çekiyor ve “Avrupa’dan alüminyuma talep artacak” diyor.

Yaklaşık 8 ay önce resmi olarak kabul edilen Enerji Verimliliği Direktifi, AB'nin enerji verimliliğine verdiği büyük önemi yansıtması bakımından çok anlamlı. Avrupa’da 2030 yılına kadar 2020’ye göre nihai enerji tüketiminde yüzde 11,7'lik bir azaltım hedefi belirlendi.

Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın önemli bir parçası olan Direktif, enerji verimliliği uygulamalarını hızlandırmaya yardımcı olacak bir dizi önlem getiriyor. Ayrıca, AB ülkeleri önümüzdeki yıllarda yıllık enerji tasarrufu yükümlülüklerini neredeyse ikiye katlamayı kabul etti. Yeniden düzenlenen Direktife göre, AB ülkeleri, 2024'ten 2030'a kadar ortalama yıllık enerji tasarrufu oranını mevcut yüzde 0,8'den yüzde 1,49'a çıkarmak zorunda. Bu çerçevede, binalar, endüstri ve ulaşım gibi kritik sektörlerde enerji tasarrufunun artırılması çok kritik.

ALÜMİNYUM NEDEN ÖNEMLİ?

Almanya’da girişimci olan VK Alu Design GmbH CEO’su Volkan Karagülle, enerji tasarrufu hedeflerinin gerçekleştirilmesinde alüminyum malzemenin önemine dikkat çekti ve şu açıklamalarda bulundu:

“Alüminyum teras ve kış bahçeleri üretimi ve montajı konusunda uzmanlaştık. Veranda sistemleri Avrupa’da hızla büyüyen bir alan. Avrupa’nın büyük kentlerinde büyük ve donanımlı showroom’lar açmak için çalışmalar yürütüyoruz. Hedef pazarlara yönelik yeni tesis yatırımlarımız ise 2025 yılı sonrasında Avrupa'daki genişleme stratejimizin bir parçasını oluşturacak. VK Alu -Desing GmbH’nin ürün yelpazesi sadece teras ve kış bahçeleriyle sınırlı değil. Aynı zamanda teraslarda kullanılan sürgü cam ürünleri ve kapı pencere üretimini gerçekleştiriyoruz. Diğer bir önemli faaliyet alanımız alüminyum ekstrüzyonu. Özel tasarım kalıplarla üretilen işlenmiş alüminyum profiller, endüstriyel ve ticari kullanımlar için geniş bir uygulama alanına sahip. Öncelikle, cephe sistemleri alanında alüminyum doğrama kapı ve pencere üretimi, inşaat endüstrisinde önemli bir yer tutar. Bu sektör, bina ve konut inşaatı için temel bir bileşen. Özellikle Avrupa'da enerji verimliliği standartlarının yükselmesiyle birlikte, yalıtım ve enerji tasarrufu sağlayan malzemelere olan talep artıyor. Alüminyum, dayanıklılığı, hafifliği ve esnek tasarım imkanları nedeniyle bu talebi karşılamak için tercih edilen malzemelerden biri.

“GÜNEŞ ENERJİSİ PLATFORMLARI DA ÜRETİYORUZ”

Solar sistemler alanında güneş enerjisi platformları da üretiyoruz. Yenilenebilir enerji sektöründe çevre dostu enerji kaynaklarının kullanımını teşvik eden bu alanda da faaliyetlerimiz var. Güneş enerjisi, sürdürülebilir bir gelecek için önemli bir rol oynar ve talebi artan bir sektör. Platform üretimi, güneş panellerinin montajı için temel altyapıyı sağlar ve bu da güneş enerjisi projelerinin kurulumunu ve işletimini kolaylaştırır. Son olarak, 2023 Kasım ayından itibaren Avrupa genelinde müşterilerinize özel tasarım kalıp üretimi ve ekstrüzyon hizmeti sunmaya başladık. İnşaat endüstrisinden yenilenebilir enerjiye kadar geniş bir yelpazede enerji tasarrufu sağlıyoruz.