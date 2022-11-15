Vodafone Türkiye ilk yarıyıl sonuçlarını açıkladı

Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy: Vodafone Türkiye'nin söz konusu dönemde servis gelirleri 11,5 milyar TL olarak gerçekleşirken, FAVÖK'ü 4,2 milyar TL’ye yükseldi.

Vodafone Türkiye, 2022-2023 mali yılına ait ilk yarıyıl (Nisan-Eylül 2022) sonuçlarına göre, şirketin servis gelirleri 11,5 milyar TL olarak gerçekleşirken, Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr’ı (FAVÖK) 4,2 milyar TL’ye yükseldi.

Vodafone Türkiye 2022-2023 mali yılı ilk yarıyıl (Nisan-Eylül 2022) sonuçlarını açıkladı. Vodafone Türkiye'nin mobil abone sayısı 25,3 milyona ulaşırken, M2M (Makinelerarası İletişim) dahil toplam mobil abone sayısı 28,4 milyon oldu. Şirket, faturalı abone sayısını ise 17,6 milyona yükseltti. Genişbant teknolojilerinde de müşterilerine en iyi hizmeti sunma hedefiyle çalışmaya devam eden Vodafone Türkiye’nin sabit genişbant abone sayısı 1,4 milyon olarak gerçekleşti. Vodafone Türkiye'nin söz konusu dönemde servis gelirleri 11,5 milyar TL olarak gerçekleşirken, Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr’ı (FAVÖK) 4,2 milyar TL’ye yükseldi.

442 milyonluk “dijital etkileşim”

Tüm kanallarda dijitalleşme odağıyla faaliyetlerini sürdüren Vodafone’un Vodafone Yanımda ve Online Self Servis gibi dijital kanallarını kullanan aylık aktif müşteri sayısı 17,9 milyona ulaştı. Vodafone’un dijital kanallarını kullanan müşterilerin aylık toplam etkileşimi ise 442 milyona ulaştı. Mali yılın ilk 6 ayında, Vodafone Türkiye müşterilerinin toplam mobil data kullanımı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 25,5 artışla 1.966 petabyte'a yükseldi.

Vodafone Türkiye, dijital servisler alanında da büyümesini sürdürdü. Şirketin Vodafone Yanımda mobil uygulaması üzerinden hayata geçirdiği Her Şey Yanımda online alışveriş platformunda Süpermarket Yanımda satışları dahil toplam satışlar 2,5 milyonu geçerken, platformun ziyaret edilme sayısı 80 milyona yaklaştı. Mali yılın ilk yarıyıl sonu itibarıyla Vodafone’un yeni nesil mobil finans çözümü Vodafone Pay’in ürünlerini kullanan toplam kullanıcı sayısı 4,1 milyona ulaştı.

5G’yi kucaklayan ülkeler arasına Türkiye’nin de en kısa sürede katılmasını diliyoruz

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Engin Aksoy, Türkiye'nin ve sektörün geleceğine duydukları güvenle yatırımlara devam ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Son dönemde sektörümüzün gündeminde 5G’ye geçiş var. Bugün 83 ülkede 210 operatör 5G hizmetlerini başlattı. 5G’yi kucaklayan ülkeler arasına Türkiye’nin de en kısa sürede katılmasını diliyoruz. Beklentimiz, bir an evvel ihale takviminin ve detaylarının netleştirilerek duyurulması ve Türkiye’nin 5G’ye geçiş sürecinin başlaması. 5G’ye geçişte pazarın gerçeklerine uygun sürdürülebilir, öngörülebilir bir yatırım ortamının sağlanması, sektörün 5G’den azami faydayı elde etmesini ve bunu ekonomiye katma değer olarak kazandırmasını sağlayacaktır. Vodafone olarak, ülkemizi dijitalleşme liginde hak ettiği yere getirmek için paydaşlarımızla beraber var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."