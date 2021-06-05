Vodafone'dan Dünya Çevre Günü'nde yenilenmiş ikinci el cihaz kampanyası

Vodafone, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde yenilenmiş ikinci el cihaz kampanyası başlattı.

Vodafone açıklamasına göre, şirket, kampanyayla, kullanılmayan veya eskimiş cihazların yeniden kullanıma hazır hale getirilerek kullanıcılara ulaştırılmasını, böylece elektronik atık oluşumunun azaltılmasını hedefliyor.

Kullanıcılar, kampanya kapsamında, kullanmadıkları eski cihazları değerlendirip yeni cihaz satın alabildikleri gibi, doğrudan Vodafone güvencesiyle yenilenmiş ikinci el cihaz da satın alabiliyor.

Vodafone’un kampanyasından yararlanmak isteyen kullanıcılar, yenilenmiş ikinci el cihazları Vodafone Yanımda uygulaması veya Vodafone Online Mağaza’dan satın alabiliyor. Kampanya kapsamında 5 farklı ürün ve 16 renk alternatifi sunuluyor.

Çevrim içi olarak alınan ürünler, kargoyla teslim ediliyor. Yenilenmiş ikinci el cihazlar, ultraviyole ışınlarıyla sterilize ediliyor ve özel testlerden geçiriliyor. Bir yıl distribütör garantisinin verildiği bu cihazlar için alındıktan sonra ekran kırılmalarına karşı bir sigorta hizmeti olan ekran koruma çözümü 3 ay süreyle ücretsiz sunuluyor.

Kampanyada toplanan ikinci el cihazlar servis distribütöründe toplanıyor. Bu cihazların iyi durumda olanları yenilenip online satışa sunuluyor. Geriye kalan cihazlar, distribütörün çalıştığı ikinci el ticareti yapan firmalara satılıyor ve tekrar ekosisteme dahil oluyor. Bir kısmı ise yedek parça hizmetleri için parçalanarak kullanılıyor. En son kalan ikinci el cihazlar ise dönüşüme gönderiliyor.

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye Cihaz Operasyonları ve Ticari Pazarlama Direktörü Fatih Otluoğlu, şunları kaydetti:

"Teknoloji her zamankinden daha hızla gelişmeye devam ettikçe ve nüfus ve yaşam standartları arttıkça kullandığımız cihazlar da daha hızlı bir şekilde kullanılmaz hale geliyor. Birleşmiş Milletler’e göre, dünyadaki elektronik atıkların yaklaşık yüzde 90'ı her yıl yasa dışı olarak alınıp satılıyor veya çöpe atılıyor. Vodafone olarak, e-atıkları azaltmayı, 2025 yılına kadar şebeke kaynaklı atıklarımızın yüzde 100'ünü yeniden kullanma, yeniden satma veya geri dönüştürmeyi taahhüt ediyor ve cihaz atığını azaltmak için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz.

Döngüsel ekonomi yaklaşımını benimseyerek kaynak verimliliğini artırırken, arızalı veya hasarlı, kullanılmayan şebeke ekipmanlarını ikinci el olarak değerlendiriyor, akıllı telefon kiralama hizmeti, cep telefonu değişim kampanyası gibi çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Müşterilerimize çevresel, sosyal ve ekonomik fayda yaratmak üzere, döngüsel ekonomiye katkıda bulunmak amacıyla Dünya Çevre Günü’nde yeni bir kampanyayı hayata geçirdik. Yenilenmiş ikinci el cihaz kampanyamızla, abonelerimizin kullanmadığı eski cihazların yenilenerek ekosisteme yeniden kazandırılmasını hedefliyoruz. Diğer yandan, abonelerimize Vodafone güvencesiyle ikinci el cihaza sahip olma olanağı sunuyoruz. Vodafone olarak, çevresel sürdürülebilirliğe katkıda bulunmaya devam edeceğiz."