Volkswagen Rusya’daki varlıklarını sattı

Alman otomotiv üreticisi Volkswagen’den yapılan açıklamada, şirketin Rusya'daki varlıklarının Avilon adlı Rus şirketine satışının tamamlandığı duyuruldu.

20.05.2023 09:42:140
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Volkswagen Rusya’daki varlıklarını sattı

Alman otomotiv üreticisi Volkswagen’in Rusya’daki varlıklarını bir Rus şirketine sattığı bildirildi. Volkswagen’den yapılan açıklamada, şirketin Rusya'daki varlıklarının Avilon adlı Rus şirketine satışının tamamlandığı duyuruldu.

Şirkete ait Kaluga’da bulunan üretim tesisinin de anlaşma kapsamında satıldığı bilgisine yer verilen açıklamada, anlaşmanın Rus yetkililer tarafından da onaylandığı kaydedildi. Rus haber ajansı İnterfaks'ın haberinde, anlaşmanın 125 milyon avro değerinde olduğu belirtilmişti. Rusya'da daha önce de Mercedes, Renault ve Nissan şirketlerinin varlıkları Rus hükümetine devredilmişti.

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