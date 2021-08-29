Wells Fargo'dan Türkiye raporu: Dolar 10 lirayı aşacak

Amerikan bankası Wells Fargo, Türkiye ekonomisine ilişkin ağustos 2021 raporunu yayınladı. Yayınlanan raporda dolar/TL kuruna ilişkin değerlendirme ve tahminler dikkat çekerken, banka 27 Ağustos'ta 8,35 olan dolar/TL kurunun, yıl sonunda 9,25, eylül 2022'de 10.00, 2022 sonunda 10,25 olacağı tahminini paylaştı.

Ayrıca raporda Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "faizleri düşürünce enflasyon düşer" görüşüne de geniş yer verildi.

Karar gazetesinin haberine göre raporda bahsi geçen ve dikkat çeken diğer hususlar ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) rezervlerinin tükendiği ve TCMB yetkililerinin tasfiye edileceği başlıkları oldu.

"Merkez Bankası'nda yeni tasfiyeler olacak"

Erdoğan'ın 4 Ağustos 2021 tarihinde yaptığı “faiz oranlarında düşüşe geçiyoruz” açıklamasını hatırlatarak Cumhurbaşkanı'nın “faizleri düşürünce enflasyonun da düşeceği” şeklinde geleneksel olmayan bir para politikası görüşüne sahip olduğunu aktaran banka, geçmişte Erdoğan'ın benzer açıklamalarının ardından Merkez Bankası (TCMB) yetkililerinin tasfiye edildiğine ve yerlerine kendisinin faizle ve para politikasıyla ilgili görüşlerini uygulaması daha muhtemel kişilerin atandığına işaret eti.

"TL baskı altında kalacak, dolar karşısında yüzde 10 değer kaybedecek"

Banka, yine benzer şekilde TCMB'de tasfiyeler ve görev değişimi olması durumunda TL'nin ciddi bir baskı altında kalabileceğini ve dolar karşısında yüzde 10 değer kaybı yaşayabileceğini öne sürdü.

Banka, bu senaryonun, yıl sonu için açıkladıkları 9,25'lik dolar/TL tahminini desteklediğini yazdı.

"Swap ve SDR'a rağmen rezervler tükenmiş durumda"

Uzun vadeli olarak bakıldığında Türkiye ekonomisinin temellerinin kırılgan kalmasının muhtemel olduğuna işaret edilen raporda, son dönemde Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) gelen 6,3 milyar dolarlık SDR ve Güney Kore ile yapılan 2 milyar dolarlık swap (takas) anlaşmasına rağmen TCMB'nin rezervlerinin tükenmiş durumda olduğu vurgulandı.

Cari açık ve dış finansman ihtiyacı ile yüksek enflasyonun TL üzerinden baskı oluşturmaya devam edeceğine işaret eden banka, 2022'de TL'de kademeli bir değer kaybı öngördüklerini ancak sert değer kaybı risklerinin de bulunduğunu ekledi.