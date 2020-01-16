Wikipedia 3 yıl sonra erişime açıldı

Wikipedia’ya erişimin engellenmesine ilişkin karar, Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliğince kaldırıldı. Karar Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na (BTK) gönderildi. Wikipedia’ya 29 Nisan 2017’den beri Türkiye’den erişilemiyordu. Peki bu süre zarfında Wikipedia’da neler değişti?

Anayasa Mahkemesi’nin, Wikipedia’nın erişime kapatılmasını hak ihlali sayan kararının gerekçesi, Resmi Gazete’de yayımlandı. Böylece Wikipedia’nın yeniden erişime açılması için süreç başladı.

Wikipedia’ya erişimin engellenmesine ilişkin karar, Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliğince kaldırıldı. Karar BTK’ya gönderildi.

BTK de yerel mahkemenin kararı sonrasında internet servis sağlayıcılarına durumu bildirdi ve Wikipedia’nın erişim engeli kaldırıldı.

BİZ YOKKEN WİKİPEDİA’DA NELER DEĞİŞTİ?

Dijital ansiklopedi Wikipedia’ya 29 Nisan 2017’den beri Türkiye’den erişilemiyor. Bu süre zarfında platforma pek çok teknik güncelleme yapıldı.

Ancak bu güncellemelerin dışında kullanıcı alışkanlıklarını değiştirecek birkaç yenilik de kullanıma sunuldu.

ÖN İZLEME ÖZELLİĞİ

Wikipedia platforma yaptığı güncelleme ile sayfalara ön izleme özelliği getirdi. Bu yöntem sayesinde makalenin konusunu anlayarak tıklayıp, tıklamama kararı da verilebilecek.

Bu özellik sayesinde kullanıcılar bir Wikipedia sayfasını okurken metin içerisindeki hyberlink’li (mavi renkli) kelimelerin üzerine geldiklerinde tıklamalarına gerek kalmadan yeni sayfanın özetini okuyabilecek.

MOBİL İÇİN KARANLIK MOD

Bu süre içinde platforma yapılan başka bir güncelleme sayesinde iPhone ve iPad kullanıcılar ‘Dark Mode’ (Karanlık Mod) özelliğine kavuştu.

Söz konusu özellik özellik cihazlarda hatırı sayılır oranda pil tasarrufu yapılmasına imkan tanıyor.