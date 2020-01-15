Wikipedia erişime açılıyor

Anayasa Mahkemesi’nin Wikipedia kararının ardından Wikipedia’ya Türkiye’den erişim yaklaşık 3 yıl sonra yeniden başlıyor.

15 OCAK, 20200
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Wikipedia erişime açılıyor

Anayasa Mahkemesi’nin, Wikipedia’nın erişime kapatılmasını hak ihlali sayan kararının gerekçesinin Resmi Gazetede yayımlanmasıyla beraber Wikipedia’nın yeniden erişime açılması süreci başladı.

Anayasa Mahkemesi, oy çokluğu ile alınan kararı mahkemeye gönderdi.

2017’de erişime kapatılan Wikipedia sosyal medya üzerinden Türkiye’yi Özledik’ hashtagıyla kampanya başlatmış, logosuna da ‘2 yıldır özlüyoruz’ ibaresini koymuştu.

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