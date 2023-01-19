Wizz Air'in Esenboğa-Abu Dabi karşılıklı seferleri başladı. Airbus A321 tipi uçakla düzenlenen ilk uçuşla 219 yolcu Ankara'ya geldi. Bugün saat 10.50'de Esenboğa Havalimanı'na inen uçak için apronda su takı töreni yapıldı.

İki başkent arasında düzenli uçuşların başlamasını kutlamak için düzenlenen kokteyle Ankara Vali Yardımcısı ve Esenboğa Havalimanı Mülki İdare Amiri Murat Soylu, TAV Esenboğa Genel Müdürü Nuray Demirer, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Nöbetçi Meydan Müdürü Ali Çaylak ve Wizz Air Bölge Koordinatörü Alexandra Preda katıldı.

Soylu, törende yaptığı konuşmada, "Abu Dabi'ye düzenlenen uçuşlar, bundan sonra umarım artarak devam edecek. Esenboğa ailesi içerisinde sizleri de görmekten son derece mutluyuz. Hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

Demirer de "Wizz Air'in Türkiye'deki ilk tarifeli hattı olan Abu Dabi-Ankara'nın ilk uçuşunu karşılamaktan ve yolcularımıza yeni bir noktaya direkt uçuş konforu sunmaktan mutluyuz. Wizz Air ile yeni hatların devamını diliyoruz." ifadesini kullandı.

Abu Dabi seferine yoğun ilgi

Ankara'dan direkt Abu Dabi'ye uçak olmasından dolayı mutlu olduklarını ifade eden yolculardan Kübra Çebi, "Ben arkadaşlarımı görmek için gidiyorum. Kısa bir yolculuk olacak. En azından farklı yerlerden aktarmalar yapmak zorunda kalmayacağız." diye konuştu.

Ankara'dan direkt uçuş olmasının mutluluğunu yaşadığını belirten yolcu Zeynep Gedikoğlu da "Esenboğa zaten çok güzel bir havalimanı. Keşke daha çok yere direkt seferimiz olsa. Abu Dabi'ye direkt uçmak bizim için çok keyifli." dedi.

Türkiye'yi çok sevdiğini dile getiren Rusya vatandaşı Ruth ve Sayma Katauf da Abu Dabi'ye direkt uçuşun olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yeni hatla Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan yurt dışında 19 ülkede 29, yurt içinde ise 40 destinasyona direkt uçuş hizmeti sağlanacak.