Dünyanın en büyük ödeme kuruluşlarından Worldline’ın dijital servisleri Lidio ile Türkiye’ye geliyor.

Ödeme hizmetlerinde küresel bir lider olan Worldline, Türkiye'de faaliyet gösteren küresel çevrimiçi işletmelerin ödemelerini kabul etmek için resmi olarak yetkilendirilen ilk global çevrimiçi ödeme hizmeti sağlayıcısı oldu. Türkiye’nin en büyük finansal girişimlerinden biri olan Lidio, 28 Mart 2024 Perşembe günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın resmi açıklamasıyla bu alanda yetkilendirilen Worldline ile kurduğu ortaklık vesilesiyle Türkiye’de bir ilke imza atıyor ve Türkiye'deki tüketicilere hali hazırda satış yapan tüm global işletmeleri Türkiye'ye getiriyor.

Dünyanın en hızlı büyüyen pazarlarından biri olan online ödeme pazarı resmi kaynaklara* göre 2023 yılında 2 trilyon TL’lik satış rakamına ulaştı. Bu tabloda “Ödemeleri Özgürleştirme” mottosuyla yerini alan, finansal teknolojilerin geleceğine yön veren ve pek çok projede imzası bulunan Lidio yine sektörde ezber bozacak bir adım attı. Ödemeler konusunda global bilinirliği bulunan Worldline ile Lidio arasındaki stratejik ortaklık, global çevrimiçi işletmelerin Türkiye'de gelişen e-ticarette rekabet avantajı elde etmelerine yardımcı olacak.

Lidio’nun kurucu ortağı ve CEO'su Emre Güzer konuya ilişkin açıklamasında şunları söylüyor: “Türkiye'nin yenilikçi teknolojileri ile çok uzun süredir liderlik ettiği ödemeler dünyasında teknolojimizi ihraç etmenin zamanı gelmiş hatta çoktan geçmişti. Asya ve Avrupa arasındaki uçurumu benzersiz bir şekilde aşan en heyecan verici ve hızla genişleyen pazarlardan biri olarak, bu büyümeyi kolaylaştırmak ve bir parçası olmak için Worldline ile dirsek dirseğe çalışmaya başladık. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bu onayı, Worldline ile kurduğumuz stratejik ortaklığımızın müşterilerimize sorunsuz bir çözüm sunmasını ve maksimum memnuniyet sağlamasını mümkün kılıyor. Türkiye'deki tüketicilere hali hazırda satış yapan tüm global işletmeleri Türkiye'ye getiriyoruz. Bu işletmeler Türkiye'de birlikte çalıştığımız bankalar ile işlem yapabilecekler. İş birliğimiz sayesinde dünyanın en büyük oyuncularında Türkiye'nin ödeme yöntemi Troy ile ödemeden, alternatif cüzdanlarımıza birçok ödeme argümanını global işletmelerin erişimine açıyoruz. Worldline ve Lidio iş birliği Türkiye'deki işletmelerin ödeme kabul etme sürecini kolaylaştırarak zaman, maliyet ve onay oranlarında yüzde 25'e varan ödeme performansını optimize ediyor ve yerel yönetmeliklere uygunluğunu da sağlıyor. Bu ortak çözümün en önemli özelliği ise uluslararası işletmeler için Troy kartlarının kabulünü de içermesi. Sektördeki uzmanlar bugün 19 milyon olan Troy kart kullanımının yıl sonuna kadar iki katına çıkarak 40 milyona ulaşmasını bekliyor. Bu iş birliğinin ikinci fazında hali hazırda Türkiye'de çalışmakta olduğumuz işletmelerimizin de dünyanın her yerinden ilgili döviz kuru ve alternatif ödeme yöntemleri ile en uygun şartlarla tahsilatlarını yapmalarına aracılık edeceğiz.” dedi.

Worldline Coğrafi Genişleme Başkanı Roman Tazetdinov ise konuyla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu: “Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'ndan bu resmi tanıma ve yetkilendirmeyi aldığımız için çok mutluyuz. Lidio ile gerçekleştirdiğimiz stratejik iş ortaklığımız ile birlikte artık mümkün olan en geniş yelpazedeki uluslararası dijital tüccarların bu son derece heyecan verici pazara erişimini sağlamak ve buradaki hedeflerinin başarılı bir şekilde uygulanmasını güvence altına almak için ideal bir konumda olduğumuza inanıyorum.”