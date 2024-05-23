X (Twitter) İstanbul'da temsilcilik açtı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, X sosyal medya platformunun Türkiye'de temsilcilik açmasına yönelik, "Nisan ayının sonuna doğru İstanbul'da bir şirket kurdular, resmi muhatabımız haline geldiler. Hem Türkiye'de vergi ödeme noktasında hem de doğrudan yaptırımlar uygulama noktasında ciddi bir kazanım elde etmiş olduk." dedi.

Almanya'nın Leipzig kentinde devam eden Uluslararası Ulaştırma Forumu'nda (ITF) Türkiye'yi temsil eden Bakan Uraloğlu, X sosyal medya platformunun Türkiye'de temsilcilik açmasına dair açıklamalarda bulundu.

Sosyal medya mecralarında bilgi paylaşımları yapıldığına işaret eden Uraloğlu, "Bunlar paylaşılırken bizim de ülkemizin çıkarlarını, maddi manevi değerlerini koruma noktasında reflekslerimiz, bazı yasal düzenlemelerimiz var. Ülkemizin kurallarını uygulama ve milli çıkarlarımızı koruma noktasında gayretimiz var. Bütün bu platformların ülkemizde mutlaka temsilci veya temsilcilikler bulundurmasını istiyoruz." diye konuştu.

Uraloğlu, geçen aya kadar eski adı Twitter olan X haricindeki sosyal medya platformlarının Türkiye'de temsilcilikler açtığını anımsatarak, bu platformla sürekli görüştüklerini bildirdi.

Hassas süreç yürüttük

Kamuoyunda "yasaklamacı zihniyet" algısı da oluşturmamak için hassas süreç yürüttüklerini anlatan Uraloğlu, "X'i çok kez uyardık. Belli dönemde reklam yasakları koyduk ve Twitter'ı gerek şifahi görüşmelerde gerekse yazılı olarak daha üst perdeden uyardık. Bu uyarılar nispeten süreci biraz daha hızlandırma adına katkı sağladı." ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, konunun Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde de gündeme geldiğine işaret ederek, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile de yakın çalışma yürüttüklerini anlattı. X ile görüşmelerde aşama kaydedilmesine rağmen bir süre sonuca erişilemediğini dile getiren Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Bu reklam yasağından sonra da net bir şekilde bant daraltma uygulamasının başlayacağını bildirdik. Bunları Cumhurbaşkanımızın ve Kabinenin bilgisi dahilinde yaptık. Onun üzerine Twitter'ın biraz daha konunun hassasiyetini anladığını düşünüyoruz ki ona yönelik de nisan ayının sonuna doğru İstanbul'da bir şirket kurdular, resmi muhatabımız haline geldiler. Hem Türkiye'de vergi ödeme noktasında hem de doğrudan yaptırımlar uygulama noktasında ciddi bir kazanım elde etmiş olduk. Sabrederek doğru metotla sonuca ulaştık."