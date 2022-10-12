'Yabancı turistin ortalama kalış süresi 10 günü geçti'

2022 yaz turizm sezonunu değerlendiren Mivara Luxury Resort & Spa Genel Müdürü Mete Üsküdarlı, “Son 5 yıllık geçmişe baktığımızda en iyi sezon dediğimiz 2019 yılını yakaladık ve geride bıraktık” açıklaması yaptı. Mete Üsküdarlı, kişi başı turizm geliri ve ortalama kalış süresinde ciddi artışlar olduğuna da dikkat çekti.

Turist çeşitliliğinin arttığına, özellikle İngiltere, Rusya ve Almanya pazarında artışlar gerçekleştiğine dikkat çeken Mete Üsküdarlı,“Pandeminin etkilerinin azalması ile beraber, son 5 yıllık geçmişe baktığımızda en iyi sezon dediğimiz 2019 yılını yakaladık ve geride bıraktık. Halen devam eden Ukrayna-Rusya savaşına rağmen her anlamda iyi rakamlara ulaştık. Bodrum olarak dünyanın sayılı lüks destinasyonları arasındayız ve sıralamamız her geçen gün yükselmeye devam ediyor” şeklinde konuştu.

“Kruvaziyer turizmi açısından çok iyi bir yıl geçirdik”

İlk 8 aya dair değerlendirmede bulunan Üsküdarlı, kruvaziyer turizmin çok iyi geçtiğinin altını çizerek “Geçen seneye oranla %100 üzerinde bir artış yakalamış durumdayız. Bu sezonun en güzel gelişmelerden biri de kruvaziyer turizmin çok iyi geçmiş olması. Geçen sene Ocak-Ağustos sonu itibari ile 8 aylık dönemde Bodrum limanlarına yaklaşık 21.000 yabancı misafir yanaşmışken bu sene bu rakam 195.000 kişiye ulaşmış durumda. 2019 yılında 1,3 milyon yabancı turist ağırlamıştık ve pandemi ile beraber 2021 yaz sezonunda bu rakam 250.000’e kadar geriledi. Ve bu sene tekrar 1,3 milyon sınırını çoktan geçmiş durumdayız” dedi

“Amerkikalılar Bordum’a geri döndü”

“Türk Havayolları gibi çok niş bir markamız var. 300’ün üzerinde farklı destinasyona hareket edebilme kabiliyetimiz mevcut. Özellikle İngiltere, Rusya ve Almanya pazarında inanılmaz artışlar gerçekleşti. Özellikle Amerika kıtası Bodrum’a tekrar geri döndü. Avrupa’nın tamamı ve Asya kıtasından çok değerli konukları ağırladık ve ağırlamaya da devam ediyoruz. Eylül ayı ile beraber yabancı düğün pazarında da önemli geri dönüşler başladı” açıklamasında bulunan Mete Üsküdarlı, Rusya ve Ukrayna pazarlarına dair olarak şunları kaydetti: “Verilere baktığınızda ülkemize her bir saatte ortalama 10-15.000 arasında turist girişi mevcut. Bodrum genelinde 2021 yılında havayolu ile gelen Rus misafir sayısı 55.000 iken bu sene 100.000 kişiyi geçtik. Maalesef aynı performansı Ukrayna tarafında göremedik. 2021 yılı 100.000 üzerinde misafiri ağırlamışken bu sene ilk 8 aylık dönemde havayolu ile gelen misafir sayısı 3200 civarı gerçekleşti.”

“Yabancı turistte ortalama kalış süresi 10 günü geçti”

“Ağustos sonu itibari ile kişi başı harcama 800 dolarları geçmiş durumda. Yılın tamamlanmasına 3 ay daha var. Dolayısıyla bu rakamları da geçmiş olacağız” diyen Mivara Luxury Resort & Spa Genel Müdürü Mete Üsküdarlı, yabancıların ortalama kalış süresinin 10 günü geçtiğini de kaydetti. Pandemi ve sonrasında yoğun ve en etkili tanıtım yapan ülkelerin başında Türkiye’nin geldiğine değinen Üsküdarlı, “şimdi bu tanıtımların meyvelerini topluyoruz” dedi. 2023 yazında yeni rekorlar beklediğini söyleyen Üsküdarlı, “Her yıl bir sonraki sezonun kontratlarını Kasım-Aralık gibi yapmaya başlarken, bu sene Ağustos ayı itibari ile tüm pazarların kontratlarını tamamlamış durumdayız. Aksi bir durum yaşanmadığı sürece Türkiye ve Bodrum olarak yeni rekorlar kıracağımızı öngörüyoruz “ şeklinde konuştu.