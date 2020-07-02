Yabancı yatırımcı 112 milyon dolarlık hisse sattı

Merkez Bankası 'nın haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, hisse senedi stok miktarı bir önceki hafta 24,3 milyar dolar seviyesinde bulunuyordu.



Geçtiğimiz hafta, yabancı yatırımcıların hisse senedi portföyünün büyüklüğü 102 milyon dolar artmış olsa da piyasa ve kur hareketlerinden arındırıldığında 112 milyon dolarlık çıkış yaşandı.

Devlet iç borçlanma senetleri(DiBS) stok miktarı 7,1 milyar dolar oldu. DiBS stok miktarı önceki hafta 7,2 milyar dolar seviyesinde bulunuyordu. Repo miktarı 193,5 milyon dolar seviyesine geldi. Repo miktarı önceki hafta 155,1 milyon dolar seviyesindeydi. Özel sektör tahvil ve bonoları 350,5 milyon dolar oldu. Özel sektör tahvil ve bonoları bir önceki hafta 365,0 milyon dolar seviyesindeydi.

Piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış olarak hesaplandığında hisse senedi değeri farkı -112,0 milyon dolar oldu. Piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış olarak hesaplandığında DiBS değeri farkı -46,4 milyon dolar olarak gerçekleşti. Piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış olarak hesaplandığında repo değeri farkı 38,4 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış olarak hesaplandığında özel sektör bonoları farkı -14,5 milyon dolar oldu.