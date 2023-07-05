Yabancı yatırımcı borsada 20 ayın rekorunu kırdı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 23 Haziran haftasında net 398,8 milyon dolarlık hisse senedi, 14,2 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 5 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) aldı.

Yabancılar böylece 12 Kasım 2021'den bu yana haftalık bazda en yüksek hisse senedi alımı gerçekleştirdi.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 16 Haziran itibarıyla 23 milyar 132,9 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 23 Haziran itibarıyla 23 milyar 729,2 milyon dolara yükseldi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 893,1 milyon dolardan 911,3 milyon dolara, ŞBS stokları da 66,7 milyon dolardan 71,8 milyon dolara çıktı.