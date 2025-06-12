Yabancı yatırımcının Mayıs'ta en çok aldığı 10 hisse

İşte yabancı yatırımcıların mayıs ayında en çok aldığı 10 hisse...

12.06.2025 14:11:310
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Yabancı yatırımcının Mayıs'ta en çok aldığı 10 hisse

Yabancı yatırımcılar mayıs ayında 339 milyon dolarlık net alış gerçekleştirdi. 2025 yılında kümülatif olarak 635 milyon dolarlık net alış gerçekleştirildi. İşte yabancı yatırımcıların mayıs ayında en çok aldığı 10 hisse...

1 - Bim Birleşik Mağazalar (BIMAS)

Alış: 660 milyon dolar, Satış: 536 milyon dolar, Net Alış: 124 milyon dolar 

 2 - Aselsan (ASELS)

Alış: 1,080 milyon dolar, Satış: 1,008 milyon dolar, Net Alış: 72 milyon dolar 

 3 - Turkcell (TCELL)

Alış: 436 milyon dolar, Satış: 380 milyon dolar, Net Alış: 56 milyon dolar 

 4 - Koç Holding (KCHOL)

Alış: 813 milyon dolar, Satış: 772 milyon dolar, Net Alış: 41 milyon dolar 

 5 - Tüpraş (TUPRS)

Alış: 420 milyon dolar, Satış: 383 milyon dolar, Net Alış: 38 milyon dolar 

 6 - Pegasus Hava Taşımacılığı (PGSUS)

Alış: 346 milyon dolar, Satış: 311 milyon dolar, Net Alış: 36 milyon dolar 

 7 - İş Bankası (C) (ISCTR)

Alış: 774 milyon dolar, Satış: 745 milyon dolar, Net Alış: 29 milyon dolar 

 8 - Sabancı Holding (SAHOL)

Alış: 478 milyon dolar, Satış: 452 milyon dolar, Net Alış: 26 milyon dolar 

 9 - Koza Altın İşletmeleri (KOZAL)

Alış: 233 milyon dolar, Satış: 209 milyon dolar, Net Alış: 24 milyon dolar 

10 - Emlak G.M.Y.O.

Alış: 451 milyon dolar, Satış: 428 milyon dolar, Net Alış: 23 milyon dolar

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