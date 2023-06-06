Yağışlar ne kadar sürecek? Uzmanlar hangi bölgeleri uyardı?

Bir çok ilde sele neden olan yağışın ay boyunca aralıklarla sürmesi bekleniyor. Uzmanlar özellikle iç bölgelerde sel, hortum, dolu ve fırtınaya karşı dikkatli olunması konusunda uyarıyor.

Yaz mevsimi sağanak yağışlarla başladı. Samsun, Sinop, Ankara, Amasya, Kastamonu gibi Türkiye’nin pek çok yerinden sel ve yağış haberleri geliyor.

Peki yağışlar ne zaman sona erecek? Bu mevsimde bu kadar yağış görülmesinin sebebi ne? Hangi bölgelerde sel görülebilir? Beklenen yaz ne zaman gelecek?

İstanbul Aydın Üniversitesi’nden Meteoroloji Uzmanı Dr. Güven Özdemir, önümüzdeki günlerde yaşanabilecek meteorolojik hava olaylarını TRT Haber'e değerlendirdi.

Haziran ayı boyunca yağışların süreceğini söyleyen Dr. Özdemir, “Dikkatli olmakta fayda var” diyor. Yağışların bu kadar etkili olmasının sebebini ise şöyle açıklıyor:

“Küresel anlamda düşündüğümüzde El Nino dediğimiz bir sistem var. Bu sistem tüm dünyayı etkiliyor. Pasifik kıyılarından itibaren gelişmeye başlıyor. Jet rüzgarıyla birlikte dünyayı etkisi altına alıyor.

Haziran ayının büyük bölümü yağış oluşumuna uygun şartlar taşıyor. Kararsızlık yağışları ay boyunca sürecek. Kararsızlık yağışları derken, havanın bir an kapatmasını ve tekrar açmasını bu esnada o bölgedeki toprağın ısınması ve hava parselinin yükselmesi gibi konvektif hava hareketleriyle ani yağış oluşumunu kastediyoruz. Yüksek seviyelerdeki bulutların sıcaklıkları düşük; eksi 50’lerin üzerinde. Bu da ani yağışlar, hortum, dolu gibi olayların görülmesine sebep olacak."

Yağışlar iç kesimlerde daha etkili olacak

Özellikle metropollerde gelişen ısı adalarının da iklimlerde ve yağışlarda değişmeye sebep olduğunu belirten Özdemir, "Buzulların erimesiyle nem seviyesi yükselecek. Tabii bu nem seviyesi eylül-ekim aylarında Sibirya gibi yüksek enlemlerde kar yağışlarına neden olacak. Böylece kar yağışının yarattığı bir radyoaktif soğuma meydana gelecek. Güçlü yüksek basınçlar oluşturacak ve bu da kutup bölgesindeki girdabı deforme edecek. Ardından kutup soğukları, bizim bulunduğumuz 40 derece enlemine doğru taşınacak. Sonbahar; daha da ileriye gidersek kış sert geçeceğe benziyor.”