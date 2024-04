'Yapay Zeka itici bir güç haline geldi'

Capital, Ekonomist, Start Up ve CeoLife dergileri tarafından düzenlenen Uludağ Ekonomi Zirvesi (UEZ Sapanca 2024), bu yıl 13’üncü kez Türkiye ve dünyanın saygın siyasetçilerini, iş dünyası liderlerini ve akademisyenlerini ağırladı.

"Sorumlu ve Duyarlı Liderlik: Teknoloji ve Yapay Zekâ Çağında Gezegen ve İnsanlıkla Uyumlu Bir Sisteme Öncülük Etmek" temasıyla düzenlenen zirve ikinci gününde de yoğun katılımla gerçekleşti.

UEZ Sapanca 2024’ün ikinci günündeki beşinci panelin konusu “Yapay Zeka İş Dünyasını Nasıl Değiştirecek?” olurken, panelin sponsoru İş Bankası oldu.

Panelin moderatörlüğünü United Payment Yönetim Kurulu Başkanı Emrah Silav yaptı.

Teknolojik bir devrimin yaşandığını ve küçük ve orta ölçekli şirketlerde de yapay zekaya ilginin arttığını aktaran Silav, “Bir devrimin eğişindeyiz. Bunun en önemli itici gücünün yapay zeka olacağını öngörüyorum” dedi.

Yapay zeka süreci hızlandırıyor

Figopara Kurucu Ortağı Bulut Arukel, bankacılık sistemi ve finansal modellerin tamamen iş yapış şekillerini değiştireceğini aktardı. Geçmişte, bir şubeye gidip hesap açtırma ve analizin yapılması, limitin belirleme süreçlerinin günlerce, proje finansmanlarında aylarca sürdüğünü aktaran Arukel, finansal teknoloji ile bunun minimuma indiğini belirtti.

Arukel, “Figoparanın temel amacı ticari işletmelerin hayatını kolaylaştırmak. Son 1 yıldır yapay zekada ne yapabiliriz bakıyoruz. Yapay zekanın çok hızlı data okuma metodolojisi var, süreci hızlandırıyor. Rekabet fazla, kim hangi yapay zekayı kullanacak ona bakılıyor. Bugün önemli olan yarının hiçbir şeyi oluyor. Bu da bir yapay zeka. Yapay zeka çalışmalarımızı, birlikte çalıştığımız 22 bankaya entegre ediyoruz. Öğrenen yapay zekaya dayanan call center geliştirdik, yakında lanse edeceğiz. Önümüzdeki dönemlerde süreçler daha da hızlanacak” dedi.

Zihinsel devrim yaşanıyor

Yapay zeka ile ilgili yazdığı kitap ile öne çıkan Girişimci–Yatırımcı Daniel Doll Steinberg, yapay zekanın bir şifre haline geldiğini aktardı. 2 yıl önce Metaverse ve Blockchain’in gündemde olduğunu şu anda yapay zekanın daha fazla üstünde durulması gerektiğini aktaran Steinberg, “Son 50 yılda elimizdeki her şey demateryalize olmuştur. Bir pusula veya kitap veya haritalama sistemimiz notlarımız zekamız her şeyimiz bu telefon içinde. Ve demateryalizasyon devam edecek, bir 10 yıl sonra bir mercek olacak vücudumuza girecektir. Kabul etme hızı artıyor. Bulut üzerinde aniden bir değişiklik var. Her saniyede ve her saniye araçlarınız güncelleniyor ve siz bunu bilmiyorsunuz. Bu teknolojiler artık genel bir hedef haline geldi” diye konuştu.

Dünyanın teknoloji ile daha iyi hale geldiğini ancak zenginliğin ve bazı sistemlerin sanayi devrimine bağlı olduğunu kaydeden Steinberg, artık zihinsel bir devrimin yaşandığını dile getirdi. Steinberg, “İnsanlar aslında zihindir sadece fiziksel değildir. Bizim temel noktamız değişecektir” dedi.

Teknolojide kırılma anı yaşıyoruz

Bir e-ticaret sitesi olarak ayda 63 milyon kullanıcı ve toplamda 500 milyondan fazla ziyaret ile 13-15 milyar arasında sayfa gösterimi yapıldığını aktaran sahibinden.com CEO’su Burak Ertaş, yapay zeka konusunda nasıl yapılacağında çok ne yapılabilir konusunun öne çıktığını belirtti. Ekip olarak 1.000 çalışanları olduğunu ve 300’ünün teknoloji alanında yapay zeka konusunda ne yapılacağı konusunda bilgi sahibi olduğunu belirten Ertaş, “İki gün sonra benim işimi kim daha iyi yaparak elimden alabilir düşünce tarzını doğru buluyorum. Ben iyimser bir realistim. Teknolojide bir kırılma anı yaşıyoruz. Bir tanesi internetti. İkinci bir ara kırılma anı internetin cebe girişiydi. Şimdi hepsini kırabilecek bir yapay zeka var.

Biz ekip olarak bunu düşünüyoruz; kullanıcılarımıza acaba ne gibi bir hizmet sunabiliriz ki onların hayatları daha da kolaylaşabilir. Şu anda internetin kırılması gibi devrimsel bir kırılma yaşıyoruz. 5 yıl önce başladık yapay zeka çalışmalarına. Bir yıl sonra ilk ürünümüzü çıkardık. Satmak istediğiniz aracınızın sadece fotoğrafını çekmeniz yeterli. Yapay zeka sayesinde aracınızın tüm özellikleri sisteme girilebiliyor. Sizin doldurmanız gerekmiyor” diye konuştu.

Müşterilerin tercihleri analiz ediliyor

HepsiPay Genel Müdürü Ozan Bayülgen, yaptıkları araştırmada tüketicinin ödeme sayfasında ödeme araçlarında yöntemine çok daha önceden belirlendiğinin ortaya çıktığını belirtti. HepsiPay olarak tüketicinin seçtiği ödeme aracı olmak için hangi müşterinin hangi kaynaklarını hangi aracı kullanmak istediğini öngörmeyi hedeflediklerini aktaran Bayülgen, “Kendi işinizi yeniden yaratma gündeminiz varsa yapay zeka sizin için çok önemli bir alet. Yapay zekanın bu dönüştürücü gücünden faydalanmak lazım. Bugün 7 milyondan fazla müşteri Hepsiburada Limit'ten faydalanıyor. Toplam harcamada payı yüzde 4'ten fazlaya ulaştı. Diğer satıcı platformlarında da kullanıma açıyoruz. Bu hizmetin içinde kullandığımız bir yetkinlik var. Ben müşterinin geçmiş alışverişlerinden kredibilitesine ilişkin önemli bir iç görüş yakalıyorum" dedi.

Yapay zekanın şirketlerin varoluş sebeplerini sorgulamalarına neden olduğunu kaydeden Bayülgen, yapay zekanın çok önemli bir itici güç olduğunu ve bundan çok daha fazla faydalanmak için altyapı kurduklarını dile getirdi.

Eğitim sektöründe zihniyet değişimi çok önemli

Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü, Prof. Dr. Esra Hatipoğlu, yapay zeka yolu ile eğitimde ciddi bir geri bildirim aldıklarını belirterek, “Yapay zekayı sistemin içine dahil ettiğinizde daha hızlı müdahale etmek mümkün oluyor. Bu da öğrencilerin avantajlarını değerlendirip süreçlere müdahale etmemizi sağlıyor. Gerçek zamanlı bir geri bildirim var çünkü. Öğretmene ve öğrenciye zaman kazandırıyor. Bir başka önemli konu akıllı ders materyalleri. Okul öncesinde de bu materyallerin kullanılıyor olması… Farklı sınıflandırmalar, konular üzerinde çalışıyoruz. Yapay zeka bunları etkiliyor. Yeni öğrenme metotları en önemli etki. Aktif, uzaktan öğrenme ve ömür boyu öğrenme de kullanıyoruz. Belli alanlara kanalize olmaları sağlanıyor. Yapay zekanın eğitimde eşitsizikleri artırma ve giderme potansiyeli var” dedi.

Tüm bunlara karşın yapay zekanın bir amaç mı yoksa araç mı olduğu konusunda tartışmaların da sürdüğünü anlatan Hatipoğlu, “Bence eğitim sektöründe de zihniyet dönüşümü çok önemli bir süreç. Eğiticinin eğitimi çok önemli bir süreç. Mevzuatın sisteme ayak uydurması önemli. Siber güvenlik anlamında da konuşulabilir olması lazım. Etik ile ilgili konu hâlâ gözden geçiriliyor. Ancak eğitimde tüm süreçlerin yapay zekaya devri mümkün değil. Eğitim sadece bilgi alışverişi demek değildir. Öğretmen ve öğrenci arasında iletişim de önemli” dedi.