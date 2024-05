Yapı Kredi'den 1.çeyrekte 10,3 milyar TL net kar

Yapı Kredi'nin yılın ilk çeyreğinde net karı 10,3 milyar lira olurken, toplam nakdi kredi hacmi, 2023 yıl sonuna göre yüzde 17'lik artışla 1,1 trilyon liraya yükselerek aktif büyüklüğü 2,1 trilyon liraya ulaştı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, toplam müşteri mevduat hacmini 2023 yıl sonundan bu yana yüzde 12 artışla 1,2 trilyon liraya yükselten Yapı Kredi'nin, öz kaynak karlılığı da yüzde 23,2 olarak gerçekleşti.

Sermaye tarafında ise nisan ayında tamamlanan 500 milyon dolar ilave Tier-1 tahvil ihracıyla düzeltilmiş konsolide sermaye yeterlilik rasyosu (yasal düzenlemelerin olumlu etkileri dışarıda bırakıldığında) yüzde 15,7 seviyesinde güçlü kaldı.

Yapı Kredi Üst Yöneticisi (CEO) Gökhan Erün, 2024'ün ilk çeyreğinde TL kredilerde büyümelerinin yüzde 17, yabancı para cinsinden kredilerde büyümelerinin ise yüzde 9 olduğunu belirtti.

Özel bankalar arasında pazar payı kazanımlarını sürdürdüklerini anlatan Erün, "Aynı dönemde, TL müşteri mevduatlarımız da yüzde 8 oranında yükseldi ve özel bankalar içerisinde pazar payımız 70 baz puan artarak yüzde 14,9 seviyesinde gerçekleşti. Bu dönemde ayrıca, tüm işletmelerimize desteğimizin bir göstergesi olan üye iş yeri cirosu pazar payında da sektörde yüzde 16,5 ve özel bankalar arasında ise yüzde 24,1'lik pazar payımızla sektörümüze liderlik ettik." ifadelerini kullandı.

Son 8 ayda yurtdışı piyasalarından 2 milyar dolarlık fonlama sağladık

Yılın ilk 3 ayında gerçekleştirdikleri uluslararası işlemlere değinen Erün, şöyle devam etti:

"Yılın hemen başında sağlıklı bilanço yapımızı daha da iyileştirmek adına başarıyla tamamladığımız 650 milyon dolarlık sermaye benzeri tahvil ihracına, yurt dışı yatırımcılardan 2,4 milyar doların üzerinde talep geldi. Yine yılın ilk çeyreğinde talep toplama sürecini gerçekleştirdiğimiz 500 milyon dolarlık ilave ana sermayeye dahil edilebilir borçlanma aracı ihracımızda da yoğun bir talep ile karşılaştık. Tüm bu işlemlerle birlikte son 8 ayda yurtdışı piyasalarından 2 milyar dolarlık fonlama sağlamış olduk. Uluslararası işlemlerimize gösterilen bu yüksek ilgi ile ekonomimize ve bankamıza duyulan güveni bir kez daha ortaya koymuş olmanın gururunu yaşadık."

Dünyanın en büyük çevresel raporlama platformu Karbon Saydamlık Projesi CDP'nin hem İklim Değişikliği hem de Su Güvenliği programlarında en yüksek skoru aldıklarını hatırlatan Erün, Türkiye'yi finans sektöründe her iki kategoride de A listesinde temsil ettiklerini vurguladı.

Ayrıca, bu yıl ESG alanındaki çalışmaları sayesinde, Sustainalytics'in 2024 En İyi ESG Şirketleri Listesi'nde yer almaya layık görüldüklerine işaret eden Erün, son 3 yıldır MSCI ESG derecelendirmesindeki AA notlarıyla lider sınıfındaki yerini korumayı ve S&P Global'in Kurumsal Sürdürülebilirlik Değerlendirmesi kapsamında The Sustainability Yearbook şirketleri arasında yer almayı da sürdürdüklerini anlattı.

Erün, şunları kaydetti:

"Bununla birlikte kurum içi sürdürülebilirlik çalışmalarımızın yanı sıra tüm paydaşlarımızın sürdürülebilirlik dönüşümlerinde yanlarında olmayı, sürdürülebilirlik stratejimizin önemli bir parçası olarak görüyoruz. Sürdürülebilir ve yenilikçi ürün portföyümüzü her geçen gün genişletiyor, sunduğumuz finansal çözümlerle sürdürülebilir bir dünya için olumlu etkimizi artırıyoruz. 80. yılımızı kutladığımız bu yılda da ülkemize ve toplumumuza fayda sağlamak için büyük bir adanmışlıkla çalışıyoruz. Önümüzdeki dönemde de köklü geçmişimizden aldığımız sorumlulukla çalışmaya, yalnızca faaliyet alanımız olan finansta değil, kültür sanattan çevre ve eğitime kadar hayatın her alanında kalıcı izler bırakmaya ve her daim bir adım önde olmaya devam edeceğiz."