Yapı Merkezi'nde üst düzey atama

Yapı Merkezi, önemli bir atamayla insan kaynakları yapılanmasını güçlendirdi. İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Berna Tuncel Oldu.

İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Berna Tuncel Oldu.

Dünya çapında dev projelere imza atan Yapı Merkezi, önemli bir atamayla insan kaynakları yapılanmasını güçlendirdi. Kariyeri boyunca STFA Holding, Vodafone Türkiye, DuPont Kimya, DHL Supply Chain Türkiye gibi şirketlerde görev yapan Berna Tuncel bundan böyle Yapı Merkezi Holding İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı olarak kariyerine devam edecek.

Berna Tuncel kimdir?

1999 yılında İstanbul Üniversitesi İtalyan Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun olan Berna Tuncel, İşletme yüksek lisansını Marmara Üniversitesi’nde, İnsan Kaynakları Yönetimi programını ise ODTÜ bünyesinde tamamladı.

İnsan Kaynakları kariyerine 2000 yılında İnsan Kaynakları Danışmanı olarak adım atan Berna Tuncel, devamında Teknoloji Holding ve Oyak Grubu'nda çalıştı.

2006 yılında dahil olduğu DuPont Kimya bünyesinde, önce Türkiye-Ortadoğu-Afrika Bölgesi İnsan Kaynakları Müdürü, devamında şirketin Cenevre Merkez ofisinde Avrupa-Ortadoğu-Afrika Bölgesi İK Müdürü olarak çalıştı.

2012 yılında Vodafone Türkiye Kıdemli İnsan Kaynakları Müdürü olarak atanan Tuncel, devamında STFA Holding şirketlerinden biri olan Enerya Enerji İnsan Kaynakları Direktörü oldu. Sonraki yıllarda ise STFA Holding'de İç İletişim ve İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı’na atandı. 2020-2022 arasında DHL Supply Chain Türkiye İnsan Kaynakları Direktörü olarak görev aldı.

Farklı ülke, sektör ve kültürlerde insan kaynakları ve iç iletişim fonksiyonundaki tüm süreçlerin yapılanması ve geliştirilmesine liderlik eden Berna Tuncel, 9 Mayıs 2022 tarihinde Yapı Merkezi’nde göreve başladı.