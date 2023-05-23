Yapılandırmada süre uzatılıyor

Kamu borçlarına yönelik yapılandırma süreci 1 ay daha uzatılacak. Yapılandırma kapsamında, bugüne kadar 3 milyon 279 bin mükellef başvuruda bulundu.

Kamu borçlarına yönelik yapılandırma süreci 1 ay daha uzatılacak. Yapılandırma kapsamında, bugüne kadar 3 milyon 279 bin mükellef başvuruda bulundu, toplam 178 milyar 300 milyon TL kamu alacağı yapılandırıldı.

21 Mart'ta başlayan borç yapılandırma imkanından bugüne kadar 3 milyon 279 bin mükellef yararlandı. 4 milyon 883 yapılandırma dosyası oluşturuldu. Bu kapsamda 178 milyar 300 milyon kamu alacağı yapılandırıldı.

Tahsil edilen meblağ ise 8 milyar 200 milyon lirayı geçti. Daha fazla mükellefin kamu borcunun yeniden yapılandırılabilmesi için süre 30 Haziran'a uzatıldı.

Vergi ve prim borçları ile adli ve idari para cezaları da yapılandırma kapsamında yer alıyor.