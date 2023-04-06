'Yaşam Köyü' projesi hayata geçti

6 Şubat tarihinde gerçekleşen ve Türkiye’yi derinden sarsan iki büyük deprem sonrası tüm kurum ve kuruluşlar el ele verdi.

Depremin ardından birçok ülke, kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütünden bölgeye barınma, yiyecek, tıbbi ihtiyaçlar sevk edilerek yaralar sarılmaya çalışıldı. Ancak, depremin yarattığı, fiziksel, psikolojik ve psiko-sosyal etkilerin yıllarca devam edeceği tahmin ediliyor. Yetkililer bu nedenle yardımların sürdürülebilirliğinin önemine dikkat çekiyor.

Özel sektör-üniversite iş birliği

Neutec İlaç 6 Şubat'ta Türkiye'yi vuran iki büyük depremin hemen sonrasında, akademi-sanayi iş birliği hedefi ile kurulan İstanbul Sağlık ve Teknolojisi Üniversitesi ve üniversiteye bağlı tıp, eczacılık, diş hekimliği fakülteleri; psikoloji, fizyoterapi, beslenme diyetetik bölümleri ve diğer paydaş kuruluşlar ile birlikte çalışmaya başladı.

Deprem sonrasında bölgedeki ilaç sağlayıcılarına, ilaç ve barınma desteği sağlanırken, ek olarak, 40 adet konteynerdan oluşan Neutec Yaşam Köyünde depremzedelere yönelik barınma ve tedavi imkanlarının yanı sıra, psikolojik yardım, sağlık ve beslenme koşullarının düzenlenmesi ile ilgili sürdürülebilir destek çalışmalarının yapılması da planlanıyor.

Neutec İlaç ve İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi iş birliği ile kurulan Neutec Yaşam Köyünde İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ve Eczacılık Fakültesi; Psikoloji, Fizyoterapi, Beslenme Diyetetik Bölümlerindeki akademisyenler birebir görev alacakları belirtildi.



