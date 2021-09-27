YASED başkanlığına ikinci kez Ayşem Sargın seçildi

Salgın süreci nedeniyle 39. ve 40'ıncı genel kurulunu bir arada gerçekleştiren Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED), başkanlığına ikinci kez Ayşem Sargın seçildi.