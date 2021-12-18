Yatırım araçları bu hafta ne yaptı? Borsa, altın, dövizde son durum

Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 2,41, altının gram satış fiyatı yüzde 19,71, dolar/TL yüzde 18,70, avro/TL yüzde 18,58 değer kazandı.

18.12.2021 10:07:000
Paylaş Tweet Paylaş
Yatırım araçları bu hafta ne yaptı? Borsa, altın, dövizde son durum

BIST 100 endeksi, en düşük 2.047,64, en yüksek 2.406,87 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 2,41 artarak 2.084,47 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı’da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 19,71 kazanımla 951,70 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 19,62 artışla 292,00 liraya yükseldi.

Geçen hafta sonu 1.285,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı da 1.537,00 liraya çıktı.

Bu hafta ABD doları yüzde 18,70 değer kazanarak 16,4750 liraya, avro da yüzde 18,58 artarak 18,5940 liraya yükseldi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 4,44, bireysel emeklilik fonları yüzde 6,76 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 14,56 ile “Borsa Yatırım Fonları” oldu.

Paylaş:
Paylaş Tweet Paylaş

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Türkiye Varlık Fonu, Türk Telekom'un yüzde 55 hissesini almak için masada

Türkiye Varlık Fonu, Türk Telekom'un yüzde 55 hissesini almak için masada

Borsa sert düştü, 2. devre kesici devreye girdi

Borsa sert düştü, 2. devre kesici devreye girdi

Sigortacılardan iş dünyasına kur uyarısı: Poliçelerinizi revize edin

Sigortacılardan iş dünyasına kur uyarısı: Poliçelerinizi revize edin

Merkez Bankası'ndan dövize 5. müdahale

Merkez Bankası'ndan dövize 5. müdahale

Hazine ve Maliye Bakanlığından yeni ekonomi modeli açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanlığından yeni ekonomi modeli açıklaması

MASFED Başkanı Aydın Erkoç'tan 'tekel' açıklaması

MASFED Başkanı Aydın Erkoç'tan 'tekel' açıklaması

Yorum Yaz