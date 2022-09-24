Yatırım araçlarının bir haftalık performansı

Bu hafta ABD doları yüzde 0,73 değer kazanarak 18,4150 liraya yükseldi, avro ise yüzde 2,28 azalışla 17,9000 liraya geriledi.

24.09.2022 09:00:000
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Yatırım araçlarının bir haftalık performansı

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 2,83, altının gram satış fiyatı yüzde 1,02, avro/TL yüzde 2,28 değer kaybetti, dolar/TL yüzde 0,73 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, en düşük 3.149,68 ve en yüksek 3.393,66 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 2,83 azalarak 3.281,61 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,02 değer kaybıyla 975 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,02 azalışla 6.533 liraya geriledi.

Geçen hafta sonu 1.615 lira olan çeyrek altının satış fiyatı 1.600 liraya düştü.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,73 değer kazanarak 18,4150 liraya yükseldi, avro ise yüzde 2,28 azalışla 17,9000 liraya geriledi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,21 ve bireysel emeklilik fonları da yüzde 0,21 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 0,53 ile "Katılım Fonları" oldu.

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