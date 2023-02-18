Yatırım araçlarının bu hafta performansı nasıl oldu?

Borsa İstanbul'da Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle 5 işlem günü boyunca işlemler durduruldu ve bu hafta 3 günlük işlemlerin ardından BIST 100 endeksi, haftayı 5.026,83 puandan tamamladı.

18.02.2023 09:13:080
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Yatırım araçlarının bu hafta performansı nasıl oldu?

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 11,57, dolar/TL yüzde 0,19 değer kazandı, altının gram satış fiyatı yüzde 1,33 ve avro/TL yüzde 0,12 değer kaybetti.

Borsa İstanbul'da Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle 5 işlem günü boyunca işlemler durduruldu ve bu hafta 3 günlük işlemlerin ardından BIST 100 endeksi, en düşük 4.484,66 ve en yüksek 5.320,40 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 11,57 artarak 5.026,83 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,33 değer kaybıyla 1.115 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,33 azalışla 7.470 liraya geriledi.

Geçen hafta sonu 1.855 lira olan çeyrek altının satış fiyatı 1.830 liraya indi.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,19 kazançla 18,8710 liraya çıkarken, avro ise yüzde 0,12 kayıpla 20,1240 liraya geriledi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,31 ve bireysel emeklilik fonları yüzde 3,10 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 9,52 ile "Borsa Yatırım Fonları" oldu.

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