Yatırım araçlarının bu haftaki performansı

Bu hafta ABD doları yüzde 0,15 değer kazanarak 18,2410 liraya, avro da yüzde 0,30 artışla 18,3120 liraya yükseldi. 1.647 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yatay seyretti.

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 9,27, dolar/TL yüzde 0,15, avro/TL yüzde 0,30, altının gram satış fiyatı yüzde 0,02 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, en düşük 3.247,88 ve en yüksek 3.545,86 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 9,27 artarak 3.521,38 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,02 değer kazancıyla 1.004,20 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,03 artışla 6.730 liraya yükseldi.

Geçen hafta sonu 1.647 lira olan çeyrek altının satış fiyatı da yatay seyretti.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,15 değer kazanarak 18,2410 liraya, avro da yüzde 0,30 artışla 18,3120 liraya yükseldi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,64 ve bireysel emeklilik fonları yüzde 2,71 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 5,39 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.