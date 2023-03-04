Yatırım araçlarının bu haftaki performansı...

Kategorilerine göre bakıldığında yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 3,54 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

4.03.2023 09:13:570
Paylaş Tweet Paylaş
Yatırım araçlarının bu haftaki performansı...

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 3,04, dolar/TL yüzde 0,03, altının gram satış fiyatı yüzde 1,82, avro/TL yüzde 0,71 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, en düşük 5.076,41 ve en yüksek 5.352,08 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 3,04 artarak 5.212,38 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,82 değer kazancıyla 1.120 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,82 artışla 7.504 liraya yükseldi.

Geçen hafta sonu 1.804 lira olan çeyrek altının satış fiyatı 1.837 liraya çıktı.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,03 kazançla 18,8970 liraya, avro da yüzde 0,71 kazanımla 20,0770 liraya yükseldi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,12 ve bireysel emeklilik fonları yüzde 1,58 değer kazandı.

Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 3,54 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Global kadın liderin gücü nereden?

Global kadın liderin gücü nereden?

2023'te sorunlu alacak oranı yükselecek

2023'te sorunlu alacak oranı yükselecek

Tahammül azaldı

Tahammül azaldı

13 trende dikkat

13 trende dikkat

Yerelleşme adımları atıyoruz

Yerelleşme adımları atıyoruz

Anadoludan yükseliş sinyali

Anadoludan yükseliş sinyali

Yorum Yaz