Yatırım araçlarının bu haftaki performansı: Altın, döviz, borsa...

Bu hafta ABD doları yüzde 0,58 artışla 19,3680 liraya, avro da yüzde 1,66 kazanımla 21,3560 liraya yükseldi.

15.04.2023 09:23:170
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Yatırım araçlarının bu haftaki performansı: Altın, döviz, borsa...

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 3,42, altının gram satış fiyatı yüzde 1,45, dolar/TL yüzde 0,58, avro/TL yüzde 1,66 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, en düşük 4.956,02 ve en yüksek 5.198,39 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 3,42 artarak 5.092,88 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,45 değer kazancıyla 1.260 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,45 artışla 8.442 liraya yükseldi.

Geçen hafta sonu 2.036 lira olan çeyrek altının satış fiyatı 2.066 liraya çıktı.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,58 artışla 19,3680 liraya, avro da yüzde 1,66 kazanımla 21,3560 liraya yükseldi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,29, bireysel emeklilik fonları yüzde 1,42 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 4,31 ile "Borsa Yatırım Fonları" oldu.


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