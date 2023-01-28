Yatırım araçlarının bu haftaki performansı nasıl gerçekleşti?

BIST 100 endeksi, en düşük 5.020,54 ve en yüksek 5.568,97 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 5,44 azalarak 5.191,83 puandan tamamladı.

28.01.2023 09:27:520
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Yatırım araçlarının bu haftaki performansı nasıl gerçekleşti?

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 5,44 değer kaybetti, altının gram satış fiyatı yüzde 0,09, avro/TL yüzde 0,42, dolar/TL yüzde 0,05 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, en düşük 5.020,54 ve en yüksek 5.568,97 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 5,44 azalarak 5.191,83 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,09 değer kazancıyla 1.165 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,08 artışla 7.805 liraya yükseldi.

Geçen hafta sonu 1.909 lira olan çeyrek altının satış fiyatı 1.910 liraya çıktı.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,05 kazanımla 18,8140 liraya, avro da yüzde 0,42 artarak 20,4450 liraya yükseldi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,29 değer kazandı, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,27 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 0,91 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu.

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