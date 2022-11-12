Yatırım araçlarının bu haftaki performansı ne oldu?

Yatırım fonları bu hafta yüzde 2,57 ve bireysel emeklilik fonları yüzde 3,22 değer kazandı. Kategorilerine göre yatırım fonlarında en çok kazandıran yüzde 7,77 ile "Borsa Yatırım Fonları" oldu.

12.11.2022 09:06:590
Paylaş Tweet Paylaş
Yatırım araçlarının bu haftaki performansı ne oldu?

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 5,66, altının gram satış fiyatı yüzde 4,93, avro/TL yüzde 3,49 değer kazandı, dolar/TL yüzde 0,37 değer kaybetti.

BIST 100 endeksi, en düşük 4.230,14 ve en yüksek 4.552,44 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 5,66 artarak 4.455,53 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 4,93 değer kazancıyla 1.050,80 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 4,92 artışla 7.040,00 liraya yükseldi.

Geçen hafta sonu 1.642 lira olan çeyrek altının satış fiyatı 1.723 liraya çıktı.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,37 düşüşle 18,5450 liraya geriledi, avro ise yüzde 3,49 artarak 19,1200 liraya yükseldi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 2,57 ve bireysel emeklilik fonları da yüzde 3,22 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 7,77 ile "Borsa Yatırım Fonları" oldu.

Paylaş:
Paylaş Tweet Paylaş

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Golf tutkunları Lumberjack Golf Cup’ta buluştu

Golf tutkunları Lumberjack Golf Cup’ta buluştu

Kanser çaresizliği marka yarattı

Kanser çaresizliği marka yarattı

Teknosa CEO'su Sitare Sezgin: Yürüyerek düşüncelerimden arınıyorum

Teknosa CEO'su Sitare Sezgin: Yürüyerek düşüncelerimden arınıyorum

Tosyalı Holding'den 'sanatta ileri dönüşüme' destek

Tosyalı Holding'den 'sanatta ileri dönüşüme' destek

Genç iş insanı Zeycan Rochelle Yıldırım: Sesimi duyurabilmek için Miss Universe'e girdim

Genç iş insanı Zeycan Rochelle Yıldırım: Sesimi duyurabilmek için Miss Universe'e girdim

Akkök Holding YK Üyesi Alize Dinçkök: Ertelemeyi bıraktım

Akkök Holding YK Üyesi Alize Dinçkök: Ertelemeyi bıraktım

Yorum Yaz