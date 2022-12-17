Yatırım araçlarının haftalık performansı nasıl oldu?

BIST 100 endeksi, en düşük 5.041,71 ve en yüksek 5.302,14 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 4,18 artarak 5.214,29 puandan tamamladı.

17.12.2022 09:16:160
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Yatırım araçlarının haftalık performansı nasıl oldu?

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 4,18, avro/TL yüzde 0,74 değer kazandı, dolar/TL yatay seyretti, altının gram satış fiyatı yüzde 0,19 değer kaybetti.

BIST 100 endeksi, en düşük 5.041,71 ve en yüksek 5.302,14 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 4,18 artarak 5.214,29 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,19 değer kaybıyla 1.074 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,21 azalışla 7.195 liraya geriledi.

Geçen hafta sonu 1.765 lira olan çeyrek altının satış fiyatı 1.760 liraya düştü.

Bu hafta ABD doları yatay seyirle 18,6450 lira oldu, avro ise yüzde 0,74 artarak 19,8010 liraya yükseldi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,37 ve bireysel emeklilik fonları da yüzde 1,70 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 4,13 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.


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