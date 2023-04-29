Yatırım araçlarının haftalık performansı ne oldu?

Bu hafta yatırım araçları performansında ABD doları yüzde 0,25 artışla 19,4540 liraya çıkarken, avro da yüzde 0,62 kazançla 21,4100 liraya yükseldi.

29.04.2023 09:28:060
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Yatırım araçlarının haftalık performansı ne oldu?

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 7,87, altının gram satış fiyatı yüzde 0,56 değer kaybederken, avro/TL yüzde 0,62 dolar/TL yüzde 0,25 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, en düşük 4.578,14 ve en yüksek 5.076,41 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 7,87 azalarak 4.617,93 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,56 değer kaybıyla 1.241 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,56 azalışla 8.314 liraya geriledi. Geçen hafta sonu 2.046 lira olan çeyrek altının satış fiyatı 2.035 liraya indi.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,25 artışla 19,4540 liraya çıkarken, avro da yüzde 0,62 kazançla 21,4100 liraya yükseldi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,96, bireysel emeklilik fonları yüzde 1,03 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 3,67 ile "Kıymetli Maden Fonları" oldu.

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