Yatırım araçlarının performansı bu hafta nasıl gerçekleşti?

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,56 değer kazancıyla 1.122 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,55 artışla 7.517 liraya yükseldi.

7.01.2023 09:21:060
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Yatırım araçlarının performansı bu hafta nasıl gerçekleşti?

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 3,03,  avro/TL yüzde 0,40 değer kaybetti, altının gram satış fiyatı yüzde 2,56, dolar/TL yüzde 0,28 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, en düşük 4.961,31 ve en yüksek 5.704,83 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 3,03 azalarak 5.341,96 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,56 değer kazancıyla 1.122 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,55 artışla 7.517 liraya yükseldi.

Geçen hafta sonu 1.794 lira olan çeyrek altının satış fiyatı 1.840 liraya çıktı.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,28 kazanımla 18,7700 liraya yükseldi, avro ise yüzde 0,40 azalarak 19,900 liraya geriledi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,39 değer kazandı, bireysel emeklilik fonları yüzde 1,66 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 2,75 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu.


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