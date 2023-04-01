Yatırım araçlarının performansı bu hafta ne oldu?

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 4,35, altının gram satış fiyatı yüzde 0,16 değer kaybederken, dolar/TL yüzde 0,60, avro/TL yüzde 1,82 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, en düşük 4.752,91 ve en yüksek 5.074,03 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 4,35 azalarak 4.812,93 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,16 değer kaybıyla 1.221 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,15 azalışla 8.183 liraya geriledi. Geçen hafta sonu 2.005 lira olan çeyrek altının satış fiyatı 2.003 liraya indi.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,60 artışla 19,1860 liraya, avro da yüzde 1,82 kazanımla 20,8910 liraya yükseldi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,54 değer kazanırken, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,20 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 1,28 ile "Fon Sepeti Fonları" oldu.