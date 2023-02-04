Yatırım araçlarının performanslarında bu hafta neler oldu?

Bu hafta ABD doları yüzde 0,06 kazançla 18,8250 liraya çıkarken, avro da yüzde 0,23 azalarak 20,3970 liraya geriledi.

4.02.2023 09:15:100
Paylaş Tweet Paylaş
Yatırım araçlarının performanslarında bu hafta neler oldu?

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 3,74, altının gram satış fiyatı yüzde 2,06 ve avro/TL yüzde 0,23 değer kaybederken, dolar/TL yüzde 0,06 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, en düşük 4.479,69 ve en yüksek 5.232,63 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 3,74 azalarak 4.997,63 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,06 değer kaybıyla 1.141 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,14 azalışla 7.638 liraya geriledi.

Geçen hafta sonu 1.910 lira olan çeyrek altının satış fiyatı 1.870 liraya indi.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,06 kazançla 18,8250 liraya çıkarken, avro da yüzde 0,23 azalarak 20,3970 liraya geriledi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,63 ve bireysel emeklilik fonları yüzde 2,66 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 0,78 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

İş stresini atmanın en iyi yolu: Balıkların peşindeki CEO'lar

İş stresini atmanın en iyi yolu: Balıkların peşindeki CEO'lar

Saç ekiminde 3 boyutlu teknoloji

Saç ekiminde 3 boyutlu teknoloji

BN Hotel Thermal & Wellness'ten yeni GES yatırımı

BN Hotel Thermal & Wellness'ten yeni GES yatırımı

Hakan Ateş’in çok yönlü hayatı

Hakan Ateş’in çok yönlü hayatı

Dünyanın 7. Napolitan Pizza Okulu İstanbul’da açıldı

Dünyanın 7. Napolitan Pizza Okulu İstanbul’da açıldı

Refik Anadol’dan yapay zekâ festivali

Refik Anadol’dan yapay zekâ festivali

Yorum Yaz