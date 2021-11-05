Yatırımcı tavsiyesi: Hisse, altın ve mevduatta denge öne çıkıyor

FED’in çıkış stratejisi netleşmeden portföy dağılımında dengeli hareket edilmesini öneren GCM Yatırım Genel Müdürü Alper Nergiz, hisse, altın ve mevduatı öne çıkarıyor.

Talip Yılmaz

Capital Ekim 2021 sayısından

2021 yılının teması salgın olmaya devam ederken, delta varyantı kaynaklı endişeler piyasanın gündemini meşgul ediyor. Aşıya ilişkin çalışmalar neticesinde pandemiden çıkış süreci varlık fiyatlarında pozitif fiyatlanarak getiri temasının öne çıkmasına neden oluyor. FED başta olmak üzere önemli merkez bankalarının varlık alım programlarına devam etmesi de getiri arayışında olan ucuz ve bol paranın adresini hisse senetleri ve endekslere yöneltti. Piyasaların 2021 yılı performansının şu aşamada pozitif olduğunu söyleyen GCM Yatırım Genel Müdürü Alper Nergiz, “FED varlık alımlarını azaltma konusunda sert iniş yapmadığı sürece, bu iyimser algı ve fiyatlamanın devam etmesi şaşırtıcı olmaz” diyor. FED’in yanında TCMB’nin faiz politikasının da önemine değinen Nergiz’in piyasa beklentileri ve yatırımcıya tavsiyeleri şöyle:

Yılın sonuna kadar olan dönem için borsada beklentiniz nedir? Destek, dirençler nerelerde?

FED’in varlık alımlarını azaltma konusunda sert iniş yapmayacağı beklentisiyle ABD endekslerinden rekor tazelemeler yeni normal olurken, getiri arayışında olan ucuz ve bol paranın adresi, hisse senedi piyasaları oldu. Yurt dışı kaynaklı pozitif rüzgar, Borsa İstanbul endekslerini de pozitif yönde etkiledi. Mart 2021’de yaşanan TCMB Başkan değişikliğinin yarattığı fiyatlama şokunu piyasalar üzerinden attı. FED varlık alımlarını azaltma konusunda sert iniş yapmadığı sürece, iyimser algı ve fiyatlamanın devam etmesi şaşırtıcı olmaz. BİST-100 Endeksi, değerleme olarak ucuz. Kurumsal yatırımcıların ilgisi ise henüz istenilen seviyeye ulaşmadı. Bu koşullarda majör destek 200 günlük basit haraketli ortalama 1.427 seviyesi olurken yukarı yönde 1.485–1.500 bölgesi izlenebilir.

Dolar/TL’de yıl sonuna kadar ne bekliyorsunuz? Yıl sonu dolar kuru tahmininiz nedir?

TL için majör dinamik, FED’in varlık alımlarını azaltma zamanlaması ve dolar temasının sürüp sürmeyeceği olacak. FED’in bu bilanço büyüklüğüyle ne kadar uzun süre devam edip etmeyeceği önemini koruyor. Öngörülen şekilde geçici enflasyon olmaması durumunda, FED’den plandan önce faiz artışı hamlesi gelebilir. Çıkış stratejisinin zamanlamasının ilan edilmesi durumunda, gelişmekte olan ülkelerin para birimleri dolara karşı değer kaybına uğrayacaktır. Güçlü dolar döngüsü, merkez bankalarını faiz artışlarına zorlayabilir. Yurt içi dinamikte ise TCMB’nin sıkı para politikasının ne kadar süre devam edeceği ve enflasyonun gerilemeye başladığı zaman TCMB’nin ne kadarlık bir faiz indirimi yapacağı önemli. TL tarafında TCMB’nin sıkı para politikasının devamıyla oynaklığın göreceli daha az olması beklenebilir.

TL gösterge faizde beklentiniz nedir? TL mevduat cazibesini koruyor mu?

TCMB’nin sıkı para politikası enflasyon odaklı devam ederken, yıllık enflasyon yüzde 19 seviyesiyle politika faizine yaklaşmış durumda. Yıllık enflasyonda yüzde 19-19,5 potansiyeli ve baz etkisi kaynaklı en kötünün geride kalabileceği yaklaşımı, TCMB’nin gerileyen enflasyona bağlı faiz indirimine gitme durumunu listede bulunduruyor. Enflasyonun ve yurt dışı dinamiklerde FED’in de imkan vermesi durumunda TCMB tarafında bir faiz indirim alanı oluşabilir. 2 yıllık gösterge faiz için yüzde 19 seviyesi majör direnç seviyesi olurken, enflasyonda gerileme potansiyeliyle gösterge faizde aşağı yönlü hareket potansiyeli oluşabilir. Aşağı yönde yüzde 18 seviyesinde dengelenme devreye girebilir. TL mevduat cazibesini korurken, stopaj indirimi desteğinin sürüp sürmeyeceği bu noktada belirleyici olacaktır. İndirimin yıl sonuna kadar uzatılması mevduat yönelimine pozitif destek verecektir.

Ons ve gram altında yıl sonu beklentiniz nedir?

Ons altın için FED’in varlık alımlarını azaltma zamanlaması ve faiz artışı süreci etkili olurken, genel algı olarak delta varyantı kaynaklı FED’in hemen adım atmayarak sert iniş yapmayacağı şeklinde oluyor. Ons altın fiyatı FED kaynaklı olarak yukarı yönlü hareketlerini sınırlandırarak 1.800 dolar seviyesinde dengeleniyor. Gram altın tarafında ise TL’nin pozitif performansı ve ons altın fiyatlaması ile 500 TL seviyesinin altında hareket söz konusu. Şu aşamada 500 TL direnç seviyesi takip edilebilir.

Yıl sonuna kadar devam eden dönem için model portföy dağılımı nasıl olmalı? Neden bu dağılımı öneriyorsunuz?

FED’in çıkış stratejisi netleşmeden portföy dağılımında dengeli dağılımın risk açısından daha optimal olacağını düşünüyoruz. Hisse - mevduat ve altın, portföyde ağırlıklı olarak yer alıyor. Bu dönemde yüzde 25 altın, yüzde 25 hisse, yüzde 20 döviz, yüzde 30 ağırlıklı mevduat olmak üzere TL faiz ürünler öneriyoruz.

GCM YATIRIM’IN ÖNERDİĞİ HİSSELER

“Pandemiden çıkış sürecinde normalleşme temasıyla talep faktörünün toparlanacağı beklentisi şirketler tarafında öne çıkıyor. Verilerini beğendiğimiz şirketler ise Şişecam, Türk Telekom, Turkcell, Garanti Bankası, Arçelik, Tofaş, Koç Holding, Petkim, Erdemir, Aselsan, Doğan Holding, Çimsa ve Koza Altın.”

“ENFLASYONA BAĞLI FAİZ İNDİRİMİ OLABİLİR”

TCMB’nin sıkı para politikası enflasyon odaklı devam ederken, yıllık enflasyon yüzde 19 seviyesiyle politika faizine yaklaşmış durumda. Yıllık enflasyonda yüzde 19-19,5 potansiyeli ve baz etkisi kaynaklı en kötüsünün geride kalabileceği yaklaşımı, TCMB’nin gerileyen enflasyona bağlı faiz indirimine gitme durumunu listede bulunduruyor. Enflasyonun ve yurt dışı dinamiklerde FED’in de imkan vermesi durumunda TCMB tarafında bir faiz indirim alanı oluşabilir.

“BÜYÜMEYE ODAKLANDIK”

ÜRÜN YELPAZESİNDE GENİŞLEME Kurum olarak büyüme ve ürün yelpazemizi genişletme hedefine odaklandık. Mevcut durumda, yeni nesil teknolojileri kullanan gelişmiş online işlem platformlarımız üzerinden yatırımcılarımıza uluslararası piyasalarda 200’e yakın farklı enstrümanda 5 gün 24 saat yatırım yapma imkanı sağlıyoruz. Yatırımcılarımız, işlem platformlarımızdan dolar, Euro, Sterlin, Japon Yeni gibi döviz çiftlerine; altın, gümüş, platin, paladyum gibi değerli metallere; petrol, pamuk, mısır gibi emtialara; Tesla, Google, Apple, Amazon, Hepsiburada, Virgin Galactic ve Moderna gibi hisse senetlerine yatırım yapabiliyor.

“YENİ İŞLEMLER EKLEDİK” 2021 yılında, uluslararası hisse senedi piyasalarına yönelik oluşan büyük ilgi nedeniyle 20’ye yakın uluslararası hisse senedini platformlarımıza ekledik. Yatırımcılarımızdan gelen yoğun talep üzerine, uluslararası piyasalar ve Vadeli İşlemler Opsiyon Piyasası’nda yatırımcılarımıza sağladığımız hizmetlere 2021 Temmuz ayında Borsa İstanbul hisse senedi alım satım işlemlerini de ekledik. Önümüzdeki dönemde yatırımcılara sunduğumuz türev ürünleri çeşitlendirme doğrultusunda projelerimizi devam ettiriyoruz.