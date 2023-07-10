Yellen açıkladı: ABD-Çin ilişkilerinde ilerleme var

ABD Hazine Bakanı Yellen: Biraz ilerleme kaydettiğimizi ve hem bize hem de dünyaya fayda sağlayan sağlıklı bir ekonomik ilişkiye sahip olabileceğimizi düşünüyorum. Dünya iki ülke için yeterince büyük.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Çin ziyareti sırasında yaptığı görüşmelerin "verimli" geçtiğini belirterek, iki ülke arasındaki ilişkilerde "biraz ilerleme" kaydedildiğini düşündüğünü ifade etti.

Yellen, Çin ziyaretinin son gününde düzenlediği basın toplantısında, ABD ile Çin arasındaki ilişkinin zamanın en önemli ilişkilerinden biri olduğunu kaydetti. Dünyanın iki büyük ekonomisinin küresel ekonominin yüzde 40'ını temsil ettiğine dikkati çeken Yellen, "ABD ve Çin arasında önemli anlaşmazlıklar var. Bu anlaşmazlıkların açık ve doğrudan iletilmesi gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

Dünyanın her iki ülkenin de gelişmesi için yeterince büyük olduğuna inanıyoruz

Yellen, ABD Başkanı Joe Biden ile kendisinin ABD ile Çin arasındaki ilişkiyi büyük güç çatışması çerçevesinde görmediklerini belirterek, "Dünyanın her iki ülkenin de gelişmesi için yeterince büyük olduğuna inanıyoruz." ifadelerini kullandı. Her iki ülkenin de bu ilişkiyi sorumlu bir şekilde yönetme yükümlülüğü olduğunu vurgulayan Yellen, bunun birlikte yaşamanın ve küresel refahı paylaşmanın bir yolunu bulmak olduğunu aktardı.

Yellen, Çin ziyaretindeki amacının Pekin'deki yeni ekonomi yönetimiyle ilişki kurmak ve derinleştirmek olduğunu belirterek, ziyaret sırasındaki görüşmelerinin, iki ülke arasındaki ilişkiyi istikrara kavuşturma, yanlış anlama riskini azaltma ve işbirliği alanlarını ele almaya yönelik daha geniş bir çabanın parçası olduğunu anlattı. ABD Hazine Bakanı Yellen, "Biraz ilerleme kaydettiğimizi ve hem bize hem de dünyaya fayda sağlayan sağlıklı bir ekonomik ilişkiye sahip olabileceğimizi düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

2 günde 10 saat süren ikili görüşmeler gerçekleştirdi

İki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri görüşmek üzere Çin Başbakanı Li Çiang, Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, Maliye Bakanı Liu Kun, Çin Merkez Bankası Başkanı Pan Gongsheng ve diğer üst düzey yetkililerle bir araya geldiğini belirten Yellen, söz konusu görüşmelerin "doğrudan, anlamlı ve verimli" geçtiğini kaydetti.

Yellen, "Genel olarak, iki gün boyunca yaklaşık 10 saat süren ikili görüşmelerimin ABD-Çin ilişkilerini daha sağlam bir temele oturtma çabamıza ileriye doğru bir adım olarak hizmet ettiğine inanıyorum." değerlendirmesini yaptı. Çin'in "haksız" ekonomik uygulamaları hakkındaki ciddi endişelerini aktardığını kaydeden Yellen, Amerikan firmalarına karşı zorlayıcı eylemlerde son zamanlarda yaşanan artışla ilgili endişelerini de gündeme getirdiğini bildirdi.