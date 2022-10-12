Yellen: Piyasalarda finansal istikrarsızlık belirtileri görmedik

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, yükselen faiz oranlarına ilişkin endişelerin oynaklığı artırdığı bir dönemde, ABD piyasalarında finansal istikrarsızlık belirtileri görmediklerini ifade etti.

Yellen, CNBC'ye verdiği röportajda, piyasaların iyi işlemeye devam ettiğini belirtti. Janet Yellen, "ABD'de ve finansal piyasalarımızda gerçekten finansal istikrarsızlık belirtileri görmedik" değerlendirmesinde bulundu.

Fed'in politikası hakkında konuşmayacağını ancak bankanın enflasyonu düşürmekte kararlı olduğunu belirten Yellen, Fed'in enflasyonu nasıl kontrol altına alacağına dair bir plan hazırladığını ve bunun piyasa tarafından oldukça iyi anlaşıldığını düşündüğünü kaydetti.

Yellen, Fed'in yaklaşımına itiraz etmediğini ve karar alma süreçlerine müdahale etmeyeceğini vurgulayarak "Fed'in bağımsızlığına güçlü bir şekilde inanıyorum" dedi. Doğru yolun hangisi olduğuna karar vermenin Fed'in işi olduğunu ifade eden Yellen, bunun riskleri dengeleme meselesi olduğunu aktardı. Yellen, Fed'in iyi kararlar alacağına güvendiğini kaydetti.