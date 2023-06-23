Yellen’dan ABD için 'resesyon' açıklaması

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen resesyon ihtimalinin düştüğü görüşünü desteklemek için işgücü piyasasının güçlü kalmasına ve enflasyondaki son düşüşe işaret etti.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ABD ekonomisinin resesyona girme ihtimalinin zayıfladığını belirtti.

Yellen resesyon ihtimalinin düştüğü görüşünü desteklemek için işgücü piyasasının güçlü kalmasına ve enflasyondaki son düşüşe işaret etti. Yellen buna karşın enflasyonla mücadele sürecinde tüketim harcamalarının yavaşlamasına ihtiyaç olduğunu da sözlerine ekledi.

Fed'in Mart 2022'den bu yana yaptığı 10 faiz artırımına ve potansiyel olarak daha fazlasının gelmesine atıfta bulunarak, "Fed para politikasını sıkılaştırdığı için bunun bir risk olmadığını söylemeyeceğim" dedi.

Yellen buna karşın enflasyonla mücadele sürecinde tüketim harcamalarının yavaşlamasına ihtiyaç olduğunu da sözlerine ekledi. Çekirdek enflasyonun hala yüksek seviyelerde seyrettiğine dikkat çeken Yellen, enflasyonun yüzde 9’lardan yüzde 4’e gerilediğine işaret etti ve konut piyasasındaki düzeltmeyle birlikte daha fazla düşüşün yolda olduğunu söyledi.

Yellen'ın ABD ekonomisine ilişkin son değerlendirmesi, Mayıs ayı istihdam raporunun tüm ekonomistlerin tahminlerini geride bırakan istihdam artışlarını göstermesinin ardından geldi. Geçen ay konut inşaatı ve perakende satışları da Fed'in sert parasal sıkılaştırması karşısında şaşırtıcı bir direnç gösterdi.