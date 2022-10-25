Yellen'dan 'oynak piyasa' uyarısı

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, küresel gelişmelerin piyasa oynaklığını artırmasından dolayı finans sektörünü yakından takip ettiklerini belirterek, ülkede finansal risklerin gerçekleşebileceği bir ortam bulunduğu için dikkatli olduklarını ifade etti.

Yellen, Menkul Kıymetler Sanayi ve Finansal Piyasalar Birliği'nin (SIFMA) yıllık toplantısında, ABD ekonomisinin istikrarlı ve sürdürülebilir büyümeye geçişine odaklandıklarını belirtti. ABD ekonomisinin gücünü koruduğunu vurgulayan Yellen, ancak enflasyonun çok yüksek olduğunu ve küresel çapta "ters rüzgarlarla" mücadele ettiklerini anlattı.

Yellen, küresel gelişmelerin piyasa oynaklığını artırmasından dolayı finans sektörünü yakından takip ettiklerini belirterek, "Bugüne kadar, ABD finansal sistemi bir ekonomik istikrarsızlık kaynağı olmadı. Ortaya çıkan riskleri izlemeye devam ederken; sistemimiz, dirençli olmaya ve belirsizlikler arasında iyi bir şekilde işlemeye devam ediyor" dedi.

Tahvil piyasasının ekonomik görünüme ilişkin daha fazla belirsizliği yansıttığına dikkati çeken Yellen, işlem hacimlerinin güçlü olduğunu ve yatırımcıların işlemlerini gerçekleştirebildiğini kaydetti. Yellen, son birkaç yılda bu kritik piyasada bazı stres dönemleri gördüklerine işaret ederek, "Bu dönemler dayanıklılığı artırmanın önemini vurguladı. Hazine, tahvil piyasalarının şokları ve bozulmaları artırmak yerine absorbe etme yeteneğini geliştirecek reformları ilerletmek için finansal düzenleyicilerle birlikte çalışıyor." diye konuştu.

Hazine Bakanı Yellen, daha yüksek piyasa oynaklığının banka dışı finansal aracılıktaki kırılganlıkları ortaya çıkarabileceği ihtimaline karşı da dikkatli olduklarını belirtti. ABD finansal sisteminde şu anda sorun görmediklerini vurgulayan Yellen, "ABD'deki finansal riskleri dikkatle izliyoruz ve bunun risklerin gerçekleştiğini görebileceğimiz bir ortam olmasından dolayı dikkatliyiz" ifadelerini kullandı.