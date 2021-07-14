Yeni 10 ve 200 TL banknotlar geliyor

Merkez Bankası, yeni 200 ve 10 TL banknotların Kurban Bayramı öncesinde dolaşıma gireceğini duyurdu.

14.07.2021 13:07:000
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Yeni 10 ve 200 TL banknotlar geliyor

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), yeni basım 200 ve 10 TL banknotların dolaşıma gireceğini duyurdu.

Merkez Bankası’ndan resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, E9 Emisyon Grubu beşinci tertip 200 TL ve 10 TL banknotların 16 Temmuz’dan itibaren tedavüle verilecek.

Yeni tedavüle girecek olan banknotlardaki imzalar Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile Başkan Yardımcısı Emrah Şener’e ait olacak.

Yeni banknotlar, üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından mevcut banknotlarla aynı özelliklerde olacak.

Beşinci tertip 100 TL, 50 TL, 20 TL ve 5 TL banknotlara ilişkin duyuru ise daha sonra yapılacak.

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