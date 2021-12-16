Yeni asgari ücretin detayları belli oldu: İşverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret 2022’nin detayları belli oldu. Yeni asgari ücret 2022 yılı için brüt 5 bin 4 lira, net 4 bin 253 lira 40 kuruş olarak belirlendi. Brüt asgari ücretin 700 lira 56 kuruşunu çalışan SGK primi, 50 lira 4 kuruşunu çalışanın işsizlik sigortası primi oluşturacak. Yeni asgari ücretin işverene toplam maliyeti bir işçi için 5 bin 879 lira 70 kuruş olacak



YENİ ASGARİ ÜCRET VE İŞVERENE MALİYETİ

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret rakamı, 1 Aralık’ta başlayan görüşmelerin ardından belirlendi. Asgari ücret 2022’de brüt 5 bin 4 lira, net 4 bin 253 lira 40 kuruş olarak uygulanacak, asgari ücretin işverene maliyeti 5 bin 879 lira 70 kuruş olacak.



Asgari ücretten gelir ve damga vergisi alınmayacak

Brüt asgari ücretin 700 lira 56 kuruşunu çalışan SGK primi, 50 lira 4 kuruşunu çalışanın işsizlik sigortası primi (%1) oluşturacak. Yeni asgari ücretin işverene toplam maliyeti bir işçi için 5 bin 879 lira 70 kuruş olacak.



Bunun 5 bin 4 lirası brüt asgari ücret, 775 lira 62 kuruşu sosyal güvenlik primi, 100 lira 8 kuruşu ise işsizlik sigorta primi işveren payından (%2) oluşacak.

Yeni rakam hangi kalemleri etkileyecek

Asgari ücret, milyonlarca çalışanın geçim ücreti olmasının yanında, mevzuattaki birçok düzenlemede ölçü olarak kabul edilmesi nedeniyle de tüm vatandaşları yakından ilgilendiriyor.



Başta işsizlik ödeneği olmak üzere, asgari geçim indirimi, kıdem ve ihbar tazminatları, genel sağlık sigortası primi, geçici iş göremezlik ödeneği, SGK prim borçlanmaları ve idari para cezalarının da aralarında olduğu birçok kalem, yeni asgari ücretteki değişimden etkilenecek.