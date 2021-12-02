Yeni Bakan Nebati: En önemli önceliğimiz yüksek faiz olmayacak

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Bizlerin en önemli önceliği yüksek faiz olmayacak" dedi.

2.12.2021 17:02:000
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Yeni Bakan Nebati: En önemli önceliğimiz yüksek faiz olmayacak

Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, TBMM Genel Kurulunda yemin etti.

TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından görevden af talebi kabul edilen Lütfi Elvan'dan boşalan Hazine ve Maliye Bakanlığına Nureddin Nebati'nin atanmasına ilişkin tezkereyi okuttu.

Bilgiç, daha sonra ant içmesi için Nebati'yi kürsüye davet etti. Nureddin Nebati, kürsüye çıkarak yemin etti.

Daha sonra görevi Lütfi Elvan'dan devralan Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, 'Bizlerin en önemli önceliği yüksek faiz olmayacak' dedi. 

Bakan Nebati, "Sayın Cumhurbaşkanımızın belirlediği politikalar çerçevesinde adımların atıldığı, bunların uygulanmasında her türlü özverinin ortaya konulduğu süreci yaşayacağız" ifadesini kullandı.

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