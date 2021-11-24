Yeni bir çağın öncüsü, tamamen elektrikli Yeni BMW iX satışa açıldı

Elektrikli otomobiller artık yüksek teknolojileri ve konforlu sürüş deneyimiyle dünyada büyük bir talep görüyor. Özellikle iş dünyasının profesyonelleri sessiz ve konforlu bir sürüş sunan elektrikli otomobillere büyük ilgi gösteriyor.

İleri teknolojileri ve göz alıcı tasarımlarıyla otomotiv endüstrisinde standartları belirleyen BMW şimdi, elektromobilite alanındaki vizyonunu ortaya koyduğu ve bu alandaki en ileri eDrive teknolojisine sahip Yeni BMW iX xDrive40’ı Türkiye’de siparişe açtı.

Yeni BMW iX ne sunuyor?

BMW iX’in ön ve arka akslarında yer alan elektrik motorları 326 beygir güç ve 630 Nm tork üretirken, otomobili 0’dan 100 km/s hıza sadece 6,1 saniyede ulaştırıyor. WLTP normlarına göre tam şarj ile yaklaşık 425 km menzile sahip Yeni BMW iX xDrive40, hem şehir içi sürüş hem de uzun mesafeler için ideal bir sürüş deneyimi sunuyor.

150 kwh desteği olan yüksek güçlü şarj istasyonlarında 10 dakikalık şarj ile 100 km menzil üreten bataryalar yalnızca 31 dakikalık şarjla %10 pil doluluk oranından %80 pil doluluk oranına erişiyor. Yeni BMW iX pratik BMW Wallbox kullanılarak da tam doluluğa 8 saatten kısa sürede ulaşıyor.

Kendi kendini onaran teknoloji

Türkiye’de ilk defa Autoshow Mobility 2021 Fuarı’nda otomobil severlerin beğenisine sunulan Yeni BMW iX, inovatif çizgileriyle ve kaslı gövdesiyle SAV segmentine yeni bir yorum getiriyor.

Geniş böbreklerin sembolize ettiği yeni nesil BMW tasarımı, Yeni BMW iX’te inovatif bir gelişimi daha kullanıcısına sunuyor. Tüm elektronik sürüş sistemlerini bir arada toplayan geniş böbrekler, 24 saat içerisinde ve oda sıcaklığında kendi kendini iyileştirebilen teknolojisiyle de fark yaratıyor.



Kabin içi sade, şık ve çok fonksiyonlu

Yeni BMW iX’in kabin tasarımı ise sadece kullanıldığı zaman işlevlerini ortaya çıkaran “Shy Tech” teknolojik yaklaşımını yansıtıyor.

Kabin içinde BMW’nin ilk defa kullandığı, koltuk yapısına entegre edilen hoparlör seçeneği kullanıcılara sunuluyor. Ayrıca BMW’nin “RE:THINK, RE:DUCE, RE:USE, RE:CYCLE” (Yeniden Düşün, Azalt, Yeniden Kullan ve Geri Dönüştür)" yaklaşımına bir örnek olarak doğal ve geri dönüştürülmüş malzemelerin yaygın kullanımı, Yeni BMW iX’in üretim sürecinde sürdürülebilirliğe verilen önemi gösteriyor.

Yine ilk kez bir BMW modelinde kullanılan altıgen şekilli direksiyon simidi ve yeni nesil BMW İşletim Sistemi’nin bir parçasını oluşturan 12.3 ve 14.9 inçlik kombine BMW Kavisli Ekran, fütüristik sürüş keyfine vurgu yaparken şehir içi ve şehir dışı sürüş esnasında gerekli bilgilere erişimi de son derece konforlu hale getiriyor.

Üstün standart donanım sunuyor

Standart olarak sunulan BMW Live Cockpit Professional, Akıllı Telefon Arayüzü, Sky Lounge Panoramik Cam Tavan, BMW Laserlight, Kablosuz Şarj, Konfor Erişim Sistemi, 4-Bölgeli Otomatik Klima yanında Sürüş Asistanı Professional ve Park Asistanı Plus, gibi gelişmiş donanım içeriği ile otomobil, kullanıcılarına üst düzey konfor ve kişiselleştirilmiş bir deneyimi bir arada yaşatıyor.

Yeni nesil BMW İşletim Sistemi’nin bir parçasını oluşturan ve seri üretim araçlarda ilk kez sunulan 12.3 ve 14.9 inçlik kombine BMW Kavisli Ekran Yeni BMW iX xDrive40 tutkunlarını heyecanlandırıyor.

BMW’nin yeni iX modeli hakkında detaylı bilgiye otomobilin web sayfasından ulaşabilir, sipariş vermek içinse teklif formunu doldurarak tercih ettiğiniz BMW Yetkili Satıcısı'nın size ulaşmasını sağlayabilirsiniz.

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