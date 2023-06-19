Yeni bir oyunla UNICEF ve Doğan Holding 5 milyon çocuğa ulaşacak

Doğan Holding ve UNICEF’in iş birliğinde hayata geçirilen ve çocuklara sevgi, topluma katkı ve saygı gibi evrensel değerlerin önemini kavratmayı amaçlayan yeni oyunun tanıtımı yapıldı.

‘Değer Çarkı’ oyunu, önümüzdeki üç yılda sosyal beceri gelişimlerine katkıda bulunarak en az 5 milyon çocuğa fayda sağlayacak. Değer Çarkı, 7-10 ve 11-14 olmak üzere iki farklı yaş grubuna hitap eden; okulda, gençlik ve toplum merkezlerinde, arkadaşlar ve aile üyeleri ile oynanabilen interaktif bir grup oyunu.

Çocuklar oynayarak öğrenirken; öğretmenler, ebeveynler ve faaliyet kolaylaştırıcıları Değer Çarkı’nı bir eğitim aracı olarak kullanabiliyor. Dürüstlük, nezaket, etik ve eşitlik gibi değerleri öne çıkaran Değer Çarkı, kapsayıcı, sürdürülebilir ve değer odaklı bir toplum inşa etme ihtiyacının anlaşılmasına katkıda bulunuyor.

Değer Çarkı birçok dilde oynanabilir olacak ve Doğan Holding, çatışma ve diğer krizlerden etkilenen bölgelerde dağıtılmak üzere 150.000 oyun seti bağışlayacak. UNICEF, oyunu, çocukların sosyal becerilerini güçlendirmek için yenilikçi bir araca dönüştürme hedefiyle farklı bağlamlara uyarlayacak.

Doğan Holding, bireysel değerlerin evrensel değerlerle bağını keşfederek toplumdaki ayrışma ve kutuplaşma eğilimlerini ortadan kaldırmak amacıyla 2016 yılında Ortak Değerler Hareketi’ni başlattı ve bu hareket, değer odaklı ve kolektif gelişim projeleri geliştirmeye devam ediyor. Bu projelerden ilki olan “Değer Taşı” oyun projesi, ortak değerleri ve hayalleri birlikte konuşmanın herkes için iyi olacağı düşüncesinden hareketle 16 üzeri yaş grubu için tasarlandı ve liselerde, üniversitelerde, iş dünyasında ve sivil toplum kuruluşlarında 25.000 kişiye ulaştı. Hareketin bir diğer önemli kilometre taşı olarak da ‘Değer Çarkı’ ve Doğan Holding bu kez dünyanın farklı yerlerindeki çocuklara ulaşmak için UNICEF ile ortaklık kuruyor.

Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Begüm Doğan Faralyalı ve UNICEF Türkiye Temsilcisi Regina De Dominicis ev sahipliğinde düzenlenen protokol imza töreninde konuşan Faralyalı, değerlerin insanın özü olduğunu ve bu değerlerin çocukluktan itibaren yol göstericimiz olması gerektiğini söyledi. Faralyalı şöyle konuştu: “Bugün benim için çok kıymetli bir gün. Değerler uzun süredir üzerine çalıştığım bir konu. En önemli özdenetim mekanizmamız olan değerlerimizle ne kadar uyum içinde yaşarsak o kadar mutluyuz. Kendinden kopuk bireyler, birbirinden kopuk toplumlara dönüşüyor ve birbirinden kopuk toplumlar mutsuz toplumlar oluyorlar. Değer odaklı bireyler, değer odaklı şirketler ve değer odaklı bir toplum olursak daha mutlu bir toplum oluruz. Ortak Değerler Hareketi’ni bu inançla başlatmıştık. Ama ‘değer’ zor bir kavram. Bunu toplumda konuşabilmek için de Değer Taşı diye bir oyun geliştirdik ve Türkiye’nin 7 bölgesinde 25.000’den fazla kişiyle oynadık. Değerlerin birleştirici gücünü her defasında hissettik. Fark ettik ki, ne kadar erken yaşta, yani çocuklarla değerleri konuşmaya başlarsak o kadar iyi. UNICEF ile beraber, iki farklı yaş grubu çocuklar için kendi değerlerini keşfedecekleri “Değer Çarkı” oyununu geliştirdik. Önümüzdeki 3 yıl içerisinde UNICEF ve Doğan Holding iş birliğiyle 5 milyon çocuk ortak değerlerini Değer Çarkı oynayarak keşfedecek. Bu anlamda Doğan Holding olarak UNICEF ile güçlerimizi birleştirdiğimiz için çok mutluyum. Sayın Regina De Dominicis ve tüm ekibe çok teşekkür ediyorum.”

UNICEF Türkiye Temsilcisi Regina De Dominicis, bu oyununun çocukların ortak değerleri anlamalarına yardımcı olarak sosyal-duygusal öğrenmelerini ve yaşam becerilerini geliştirmelerini hızlandırmaya da yardımcı olacağı söyledi. De Dominicis, sözlerine şöyle devam etti: “Oyunları çocukların öğrenmesine yardımcı olacak bir araç olarak sıklıkla kullanıyoruz; bu da, eğlenceli ve ilgi çekici yöntemlerle önemli beceriler edinmenin ve değerleri anlamanın başka bir yaratıcı örneğini teşkil ediyor. Değer Çarkı oyununun pek çok çocuğun insan haklarına, çeşitliliğe ve empatiye saygı duymasını sağlayarak sosyal uyumu ve barış inşasını teşvik edeceğine yürekten inanıyoruz. Doğan Holding ile yaptığımız bu iş birliğini memnuniyetle karşılıyoruz; özel sektör ortakları, tüm çocukların tam potansiyellerine ulaşmalarına yardımcı olmak için yalnızca kaynaklarını değil, uzmanlıklarını ve yenilikçi bakış açılarını da getirerek çalışmalarımızda kritik rol oynuyor.”

Doğan Holding ve UNICEF, çocukların her yönüyle toplumda bireysel bir yaşam sürmeye hazırlanması ve başta barış, değerler, hoşgörü, özgürlük, eşitlik ve dayanışma olmak üzere Birleşmiş Milletler Antlaşması’nda belirtilen ideallerle yetiştirilmesinin gerekliliğini dikkate alan bir ortak değerler zemininde anlaşmaya varmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdiler.